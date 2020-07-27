Футбол с Владимиром Ивановым: Карающая рука Трейманиса и скандал с "Валмиерой", которая стреляет себе в ногу

В первый день 10-го тура свои отношения выясняли команды сильнейшего квартера по версии 2019 года. Насчет встречи "Валмиера" - "Рига" можно сказать только одно: большим мастерам не нужно создавать на протяжении 90 минут уйму голевых моментов, хватит даже парочки для того, чтобы добиться положительного результата.

Да, первый тайм "Валмиера" смотрелась вроде как убедительнее. Ну и что? Во втором тайме "Рига" смогла перестроиться, и тут снова надо отдать должное наставнику гостей Олегу Кононову. Несколько точечных замен и игра сделана! Всего два голевых момента и, как говорится, вынимайте. Гол француза Микаэля Нкололо в середине второго тайма так и остался единственным - 1:0.

"Валмиера" тужилась-тужилась, но все бесполезно. Почему? Да все потому, что одного желания для победы маловато. Нужно еще иметь мастерство. У футболистов "Риги" на фоне соперника этого мастерства - вагон и маленькая тележка. А потому даже два полумомента для "Риги" - это весомый повод взять у соперника три очка.

"Валмиера", разумеется, тоже заслуживает похвалы, потому как сражалась она достойно. Но, как я уже говорил выше, желание и стремление показать свои лучшие качества, это, конечно, похвально. Но надо еще уметь. "Валмиера" в матчах с таким соперником, как "Рига", пока не умеет. Так что, извините... Да и факт того, что ворота "Валмиеры" по субъективным причинам защищал номинально третий номер команды Рудолф Солоха - это все же несерьезно.

Всему виной тут разгоревшийся внезапно скандал внутри валмиерского коллектива, мимо которого я не могу пройти. Хотя бы потому, что речь идет о команде, которая будет представлять в этом сезоне Латвию в еврокубках. Не буду вдаваться в подробности - почему появилось на свет открытое письмо, подписанное более двумя десятками игроков клуба. Направлено оно было, кстати, против главного тренера команды Тамаза Пертии и одного из руководителей клуба.

Футболисты "Валмиеры" ФОТО: Twitter: @valmierafc

Кто прав, а кто виноват - пусть в "Валмиере" сами разбираются. Ни в коем случае не собираюсь проводить расследование. Тут дело в другом. Такие письма на пустом месте не появляются и подписывают его, согласитесь, не дети, а вполне взрослые люди. Почему оно вообще появилось, кто его инициатор - это тоже второстепенно.

Важно другое - в клубе проблемы, прежде всего связанные с финансовыми вопросами, а уже потом с коммуникацией и личными отношениями "тренер- игрок". А раз так, их надо решать незамедлительно. Болезнь запущена, и если не предпринять адекватных мер, то это действительно будет бомба (или мина) замедленного действия.