Футбол с Владимиром Ивановым: Карающая рука Трейманиса и скандал с "Валмиерой", которая стреляет себе в ногу

Второй круг чемпионата Латвии по футболу среди команд высшей лиги прежде всего запомнился принципиальностью одного из лучших арбитров нашей страны Андриса Трейманиса в Вентспилсе, скандалом внутри "Валмиеры", под которую сами игроки подложили мину замедленного действия своим открытым письмом, а также прорывом на третью позицию самой авантюрной команды "Вирслиги" юрмальского "Спартака". Впрочем, главный итог 10-го тура следующий: чемпион Латвии двух последних лет "Рига" как бы невзначай подчеркнул совершенно обоснованную претензию на "золотой хет-трик".
В первый день 10-го тура свои отношения выясняли команды сильнейшего квартера по версии 2019 года. Насчет встречи "Валмиера" - "Рига" можно сказать только одно: большим мастерам не нужно создавать на протяжении 90 минут уйму голевых моментов, хватит даже парочки для того, чтобы добиться положительного результата.
Да, первый тайм "Валмиера" смотрелась вроде как убедительнее. Ну и что? Во втором тайме "Рига" смогла перестроиться, и тут снова надо отдать должное наставнику гостей Олегу Кононову. Несколько точечных замен и игра сделана! Всего два голевых момента и, как говорится, вынимайте. Гол француза Микаэля Нкололо в середине второго тайма так и остался единственным - 1:0.
🔥 Jau astotā @RigaFC_Official uzvara pēc kārtas. Noskaties vienīgo vārtu guvumu. Sitiena autors Nkololo! #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/nnFV8pr97q— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 25, 2020
"Валмиера" тужилась-тужилась, но все бесполезно. Почему? Да все потому, что одного желания для победы маловато. Нужно еще иметь мастерство. У футболистов "Риги" на фоне соперника этого мастерства - вагон и маленькая тележка. А потому даже два полумомента для "Риги" - это весомый повод взять у соперника три очка.
"Валмиера", разумеется, тоже заслуживает похвалы, потому как сражалась она достойно. Но, как я уже говорил выше, желание и стремление показать свои лучшие качества, это, конечно, похвально. Но надо еще уметь. "Валмиера" в матчах с таким соперником, как "Рига", пока не умеет. Так что, извините... Да и факт того, что ворота "Валмиеры" по субъективным причинам защищал номинально третий номер команды Рудолф Солоха - это все же несерьезно.
Всему виной тут разгоревшийся внезапно скандал внутри валмиерского коллектива, мимо которого я не могу пройти. Хотя бы потому, что речь идет о команде, которая будет представлять в этом сезоне Латвию в еврокубках. Не буду вдаваться в подробности - почему появилось на свет открытое письмо, подписанное более двумя десятками игроков клуба. Направлено оно было, кстати, против главного тренера команды Тамаза Пертии и одного из руководителей клуба.
Кто прав, а кто виноват - пусть в "Валмиере" сами разбираются. Ни в коем случае не собираюсь проводить расследование. Тут дело в другом. Такие письма на пустом месте не появляются и подписывают его, согласитесь, не дети, а вполне взрослые люди. Почему оно вообще появилось, кто его инициатор - это тоже второстепенно.
Важно другое - в клубе проблемы, прежде всего связанные с финансовыми вопросами, а уже потом с коммуникацией и личными отношениями "тренер- игрок". А раз так, их надо решать незамедлительно. Болезнь запущена, и если не предпринять адекватных мер, то это действительно будет бомба (или мина) замедленного действия.
Она все равно рванет - рано или поздно. Тревожен для меня тот факт, что Пертия, на самом деле, тренер, который с одной стороны добивается результата (этого не отнять!), но с другой, почему-то вся его тренерская карьера - это череда каких-то темных историй, которые заканчивались неожиданно плохо что в "Сконто", что в "Лиепае". Про даугавпилсский период, связанный с договорными матчами, я вообще промолчу.
Пусть вся та позорная история, связанная с нерукопожатым Олегом Гавриловым, останется на его совести. Я о другом - в коллективе явный кризис, кто-то чем-то недоволен. И раз дело дошло до писем, на этом все точно не закончится. Это уже сто раз проходили. В таких ситуациях всегда приходиться выбирать - либо тренер, либо команда. И в большинстве своем, жертвой становится тренер.
Не хочется, чтобы в сложившейся ситуации Пертия оказался крайним. Как-никак, "Валмиера" на сегодня четвертая и ей предстоит выступать на международной арене. А это огромная ответственность, да еще и дебют. Так что все это очень не вовремя.
Надеюсь, что у руководства клуба хватит ума, чтобы правильно среагировать и достойно выйти из этой щекотливой и конфликтной ситуации. В противном случае мы потеряем команду в том виде и состоянии, в котором она сегодня вполне комфортно в "Вирслиге" существует.
"Рига" одержала восьмую победу кряду, "Валмиера" прервала свою серию из семи игр без поражений, зато сеанс реанимации для "Вентспилса" пошел на пользу. Домашняя победа над РФШ cо счетом 3:2 без ряда своих лидеров - это вознаграждение за все те мучения, что "желто-синие" пережили по своей вине в первом круге.
Наконец-то перед нами предстал тот самый "Вентспилс" - как бронзовый призер сезона-2019.
Ни в коем случае не хочу обращать внимание на работу в этом матче главного арбитра Андриса Трейманиса, который уже в первом тайме показал гостям три красные карточки. Настаиваю - все по делу, так что уже к концу первого тайма рижане остались на поле вдевятером (удаление в том числе заработал и один из тренеров РФШ Мариус Скиндерис). Так что 3:0 после первых 45 минут - это расплата. Итог же - 3:2 в пользу "Вентспилса", который немного смог все же улучшить свое моральное состояние после провального первого круга.
🎥 Ventspilī spēlē starp @fkventspils_ un @RFSDaily tika gūti 5 vārti. Noskaties! 🔥— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 25, 2020
⚽ Villela 3` (Ven)
⚽ Kozlov 37` (Ven)
⚽ Ondong-Mba 45' (Ven)
⚽ Emerson 68' (RFS)
⚽ Varslavāns 90` (RFS) #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/pyWfV1pXAz
А вот для РФШ - это весомый удар по самолюбию и амбициям (между прочим, в прошлом году семиматчевая победная серия РФШ прервалась как раз в Вентспилсе). Хотя бы потому, что "Рига" впервые в этом сезоне уходит в "одиночное плавание". И, боюсь, как бы 10-й тур не стал началом судьбоносного отрыва "Риги" от главного конкурента (27 очков против 24-х).
На следующий день, в воскресенье, состоялись еще три матча отчетного тура, в которых гостям ловить было нечего. Лишь "Даугавпилс" разжился одним очком, сыграв вничью 1:1 в Лиепае. При том, что без перебравшегося в РФШ нигерийца Оффора клуб из Латгале явно просел. Такой результат для курземцев можно назвать скорее провальным, так как целых 15 минут хозяева поля играли против девятерых соперников, которые из-за удалений лишились защитника из Ганы Аджети и Марко Регжи.
Но "Лиепая" сейчас настолько разобранная, что даже таким гандикапом она воспользоваться не в состоянии. Если и дальше так пойдет, то ничего хорошего лиепайчан в этом сезоне наверняка не ждет. А время уходит...
🎥 Liepāja gāja ļoti karsti! Divas sarkanās 🔴 kartītes, daudz emociju un kaujiniecisks neizšķirts 1:1 starp @LiepajaFK un @BFC_Daugavpils. Noskaties vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 26, 2020
⚽ Regža 2' (BFC)
⚽ Friday 57' (Lie)#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/QDG1inPNWZ
Матч "Елгава" - "Тукумс" - тот редкий случай, когда этот кошмар хочется поскорее забыть. Ну и что, что "Елгава" взяла верх над дебютантом "Вирслиги" - 2:1? По качеству - это просто фарс, по динамике и содержанию - так себе зрелище.
🎥 Trīs zaudējumu sēriju savā laukumā pārtraukusi @fkjelgava. Noskaties mājinieku uzvaras pār FK Tukums 2000/TSS vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 26, 2020
⚽ Skinderis 57' (savos)
⚽ Zakharkiv 78' (Jel)
⚽ Olabanjo 89' (Tuk) #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/WheAwPaww8
Другое дело - юрмальский "Спартак", который из любого унылого представления умеет сделать шоу. В победной встрече с "Меттой" - 2:0, снова не все так однозначно. И прежде всего потому, что "Метта" в который раз показала, что она просто физически не умеет играть в большинстве. Это не про нее. Более 30 минут у рижан было численное преимущество, и что? У "Спартака" все под контролем и, как следствие, третья победа кряду. На выходе скачок на третье место с 17 очками в активе.
🎥 Noskaties vārtu guvumus Jūrmalā spēlē starp @fkspartaks un @FSMETTA!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 26, 2020
⚽ Nwaorisa 31'
⚽ Uldriķis 49' (savos)#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/BzL2I2g148
Десятый тур не стал каким-то особенным, хотя в нем были и красные карточки (аж целых шесть), и пенальти (началу успеха "Вентспилса" с 11-метровой отметки уже на третьей минуте матча положил бразилец Виллела), и автоголы (неудачником оказался Нормунд Ульдрикис из "Метты"). Но эти пять матчей еще раз указали на очевидные, как мне кажется, вещи.
В "Лиепае" и "Валмиере" - непорядки и дисбаланс внутри коллектива, "Вентспилс" и "Спартак" - те реально две команды, которые еще могут навязать борьбу фаворитам в верхней части турнирной таблицы. Во всяком случае ресурсы для этого у них еще есть, да и турнирная дистанция позволяет совершать подвиги. Остальные, увы, уже не в большой битве. Скорее сторонние наблюдатели каждый со своим ограниченным потенциалом.
Ну а "Рига"... Сегодня с командой Олега Кононова никто не может сравниться, и даже РФШ, хотелось бы мне ошибиться, почему-то слишком рано начинает сдавать.
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