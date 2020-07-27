Пн, 27.07.2020
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Фото ⟩ Шапочка магистра на крыше авто. РТУ провел drive-in выпускной на аэродроме Спилве

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Традиционный "Большой выпускной" Рижского технического университета (RTU) в минувшую пятницу состоялся на аэродроме Спилве в необычном drive-in формате. 

Мероприятие собрало около тысячи выпускников РТУ, которые получили степени бакалавра, магистра и доктора наук.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Учитывая требования дистанцирования, выпускной в этом году проходил в необычном формате drive-in, чтобы после нескольких месяцев дистанционного обучения выпускники могли ощутить общность, пусть даже находясь в своих авто.

Вот, несколько фотографий из социальных сетей, которые показывают, как это было!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Выпускников РТУ поздравили ректор университета Леонид Рыбицкий, президент Эгил Левитс и министр образования и науки Илга Шуплинска.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Для выпускников выступили творческие коллективы РТУ и приглашенные артисты, музыкальным сюрпризом мероприятия стало выступление Интарса Бусулиса и Abonementa orkestris. 

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