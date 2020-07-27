Фото ⟩ Шапочка магистра на крыше авто. РТУ провел drive-in выпускной на аэродроме Спилве

Традиционный "Большой выпускной" Рижского технического университета (RTU) в минувшую пятницу состоялся на аэродроме Спилве в необычном drive-in формате.
Мероприятие собрало около тысячи выпускников РТУ, которые получили степени бакалавра, магистра и доктора наук.
Учитывая требования дистанцирования, выпускной в этом году проходил в необычном формате drive-in, чтобы после нескольких месяцев дистанционного обучения выпускники могли ощутить общность, пусть даже находясь в своих авто.
Вот, несколько фотографий из социальных сетей, которые показывают, как это было!
Выпускников РТУ поздравили ректор университета Леонид Рыбицкий, президент Эгил Левитс и министр образования и науки Илга Шуплинска.
Для выпускников выступили творческие коллективы РТУ и приглашенные артисты, музыкальным сюрпризом мероприятия стало выступление Интарса Бусулиса и Abonementa orkestris.
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