Пн, 27.07.2020
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Порзиньгис забыл сдать тест на Covid-19 и попал в карантин. Его команда проиграла

Кристап Порзиньгис

ФОТО: ''Twitter'' @dallasmavs

Латвийскому баскетболисту Кристапу Порзиньгису запретили участвовать в "тестовом" матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), потому что он забыл сделать обязательный тест на Covid-19, сообщает Bleacher Report. В результате его команда "Даллас Маверикс" проиграла матч.

Кристап Порзиньгис не смог участвовать в "тестовой" игре НБА между командами "Даллас Маверикс" и "Индиана Пэйсерс", которая состоялась в воскресенье, 26 июля. Он нарушил протокол о сдаче тестов на Covid-19, установленный лигой. В субботу он забыл сделать обязательный тест на Covid-19, поэтому не смог находиться вместе с командой. Латвийцу пришлось провести один день в карантине. 

"Это только показывает, насколько серьёзно НБА относится к разработанным правилам", - говорит главный тренер далласского клуба Рик Карлайл. Порзиньгис сказал Карлайлу, что жалеет о случившемся. 

Главный тренер команды Рик Карлайл отметил: "Нет сомнений, что Порзиньгис нам бы очень помог".

Лидер команды Лука Дончич также не скрывает, что на площадке не хватало Порзиньгиса: "Он отлично работает на площадке, он способен набирать очки, прикрывать  игроков, а также блокирует броски. Нам его очень не хватало".

Следующий и последний контрольный матч "Далласа" состоится 29 июля в 3:30 по латвийскому времени против "Филадельфия Севенти Сиксерс". Первая официальная игра далласской команды пройдёт 1 августа в 4 утра по латвийскому времени.

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