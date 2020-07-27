Порзиньгис забыл сдать тест на Covid-19 и попал в карантин. Его команда проиграла

Кристап Порзиньгис не смог участвовать в "тестовой" игре НБА между командами "Даллас Маверикс" и "Индиана Пэйсерс", которая состоялась в воскресенье, 26 июля. Он нарушил протокол о сдаче тестов на Covid-19, установленный лигой. В субботу он забыл сделать обязательный тест на Covid-19, поэтому не смог находиться вместе с командой. Латвийцу пришлось провести один день в карантине.

"Это только показывает, насколько серьёзно НБА относится к разработанным правилам", - говорит главный тренер далласского клуба Рик Карлайл. Порзиньгис сказал Карлайлу, что жалеет о случившемся.

Главный тренер команды Рик Карлайл отметил: "Нет сомнений, что Порзиньгис нам бы очень помог".

Лидер команды Лука Дончич также не скрывает, что на площадке не хватало Порзиньгиса: "Он отлично работает на площадке, он способен набирать очки, прикрывать игроков, а также блокирует броски. Нам его очень не хватало".

Следующий и последний контрольный матч "Далласа" состоится 29 июля в 3:30 по латвийскому времени против "Филадельфия Севенти Сиксерс". Первая официальная игра далласской команды пройдёт 1 августа в 4 утра по латвийскому времени.