Оппозиция призывает отложить вступление в силу новой кадастровой стоимости недвижимости

На данный момент в законе о государственном кадастре недвижимого имущества указано, что новая кадастровая стоимость вступит в силу с 2022 года.

Сейчас на уровне правительства актуализировался вопрос о том, как справляться с увеличением налога на недвижимость после введения новой кадастровой стоимости.

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что для того, чтобы не увеличивать расходы населения из-за изменения кадастровой стоимости, ставки налога на недвижимость должны быть снижены.

До этого министр юстиции Янис Борданс заявил, что он полон решимости не передавать для дальнейшего рассмотрения правительством разработанную Государственной земельной службой новую кадастровую стоимость, если правительство не поддержит введение необлагаемого минимума в размере 100 тыс. евро для первого жилища.