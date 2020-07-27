Пн, 27.07.2020
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В Испании разбился вертолет, есть погибшие

Вертолет. Иллюстративное фото

ФОТО: Maxim shemetov / REUTERS

В испанском автономном сообществе Андалусия в понедельник, 27 июля, разбился вертолет. Об этом со ссылкой на агентство EFE сообщает ТАСС.

По информации агентства, в результате произошедшего погибли два человека, находившиеся на борту. Вертолет упал на поле в районе муниципалитета Педрера примерно в 08:00 по местному времени (09:00 по латвийскому времени).

К месту инцидента прибыли пожарные, медики и сотрудники правоохранительных органов. Причины случившегося пока не уточняются.

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