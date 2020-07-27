В Москве ликвидировали преступника, планировавшего "массовый расстрел"

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, теракт был предотвращен сотрудниками спецслужбы совместно с МВД.

В ходе работы сотрудники спецслужб и правоохранительных органов в районе заброшенных гаражей в Химках (город в Московской области) обнаружили подозрительного мужчину, который при попытке задержания и проверки открыл огонь по силовикам из автоматического огнестрельного оружия.

"В результате ответных действий преступник был нейтрализован - получил ранения, не совместимые с жизнью", - заявили в спецслужбе.

При осмотре места происшествия у неизвестного обнаружены автомат АК-74у, три снаряженных магазина, 2 гранаты Ф-l и 1 граната РГД.

В ФСБ отметили, при обыске в арендованной преступником квартире обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит "был связан с эмиссарами международных террористов в Сирии и готовил массовый расстрел".

На данный момент установлено, что ликвидированным преступником является 19-летний уроженец Таджикистана О. Х. Каюмов, проживавший в столице России в арендованной квартире. Кроме того, в Подмосковье был задержан его брат, который через своих знакомых несколько дней разыскивал последнего, чтобы отговорить его от поездки в Сирию для участия в международной террористической организации.