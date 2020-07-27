Видео ⟩ "Глянь, они ее охраняют". Кошки помогли собаке с поврежденными лапами перейти дорогу

У собаки явно были серьезные проблемы с задними лапами - она волочила их по земле. Кошки шли рядом и словно присматривали за псом. "Глянь, они ее [собаку] охраняют", - прокомментировал один из сидевших в машине свидетелей этой сцены. Животные успешно перешли дорогу, после чего автомобиль продолжил свой путь.

Пользователи Сети принялись обсуждать благородный поступок кошек, а вместе с тем и бездействие находившихся в машине мужчин:

"У кошек хвосты подняты, это говорит о том, что они реально настроены ее защищать", "Животные поступают куда более человечнее некоторых людей!!!",

"Как можно было мимо раненого пса проехать, вот вы мне скажите?!! Мужики за рулем, КАК???" - пишут они в комментариях.

А вы что скажете?