Фото ⟩ Мартиньш Ритиньш, Резия Калниня и другие звезды собрались на фестивале в Юрмале

Можно было насладиться игрой скрипачки Кристине Баланас и саксофониста Айгара Рауманиса. Среди артистов можно было наблюдать цвет латвийского исполнительского искусства - пианистов Андрея и Сергея Осокиных, а также Рейниса Зариньша и джазового пианиста и композитора Эдгара Цирулиса.

Слышать голос самого известного оперного тенора Латвии Александра Антоненко в Латвии - это всегда праздник. На этот раз он восхищал удивительно красивыми музыкальными произведениями Рихарда Штрауса.

В концерте приняли участие Лаура Тейване, обладательница мощного сопрано, одна из ведущих солисток Латвийской Национальной оперы, и очаровательная певица Беате Звиедре, поющая в мюзиклах и исполняющая джаз.

Зрители могли испытать удовольствие от музыки в исполнении оркестра Sinfonietta Rīga, а также от игры скрипача Раймонда Озолса, который свободно выступает в жанрах классической и популярной музыки, играя как на акустической, так и на электрической скрипке. Главным дирижером концерта выступил Айнарс Рубикис