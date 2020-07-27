Пн, 27.07.2020
Я часто сталкивалась со скептицизмом - мол, спорт для мальчиков... Один учитель, который вообще не признавал спорт, сказал: "Чего ты добьёшься в этом спорте? Все спортсмены глупые". Латвийская спортсменка Лаура Скуйиня

Фото ⟩ Мартиньш Ритиньш, Резия Калниня и другие звезды собрались на фестивале в Юрмале

24 июля на "Юрмальском фестивале" в концертном зале "Дзинтари" ярко прошел концерт "Рожденные в Латвии", на котором выступили выдающиеся музыканты латвийского происхождения.

Можно было насладиться игрой скрипачки Кристине Баланас и саксофониста Айгара Рауманиса. Среди артистов можно было наблюдать цвет латвийского исполнительского искусства - пианистов Андрея и Сергея Осокиных, а также Рейниса Зариньша и джазового пианиста и композитора Эдгара Цирулиса.

Слышать голос самого известного оперного тенора Латвии Александра Антоненко в Латвии - это всегда праздник. На этот раз он восхищал удивительно красивыми музыкальными произведениями Рихарда Штрауса.

В концерте приняли участие Лаура Тейване, обладательница мощного сопрано, одна из ведущих солисток Латвийской Национальной оперы, и очаровательная певица Беате Звиедре, поющая в мюзиклах и исполняющая джаз.

Зрители могли испытать удовольствие от музыки в исполнении оркестра Sinfonietta Rīga, а также от игры скрипача Раймонда Озолса, который свободно выступает в жанрах классической и популярной музыки, играя как на акустической, так и на электрической скрипке. Главным дирижером концерта выступил Айнарс Рубикис

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