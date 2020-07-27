KNAB просит предъявить обвинение в требовании взятки депутату Кекавской думы Витолсу

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит прокуратуру начать уголовное преследование бывшего депутата Кекавской думы и баскетболиста Айгара Витолса за требование взятки в размере 30 000 евро.
В KNAB агентству LETA сообщили, что материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Рижского судебного округа. Помимо Витолса, обвинение следует предъявить одному физическому лицу за посредничество во взяточничестве.
По информации KNAB, в 2017 году Кекавская дума объявила конкурс на строительство сетей водоснабжения и канализации. 1 августа 2019 года должностное лицо потребовало у предприятия, которое выполняло строительные работы, взятку в размере 30 000 евро за то, чтобы получить последний платеж от самоуправления.
В сентябре представитель предприятия встретился с физлицом, которое, действуя как посредник, приняло взятку в размере 30 000 евро. 27 сентября в ходе обыска эта сумма была изъята.
В момент задержания Витолс был первым заместителем председателя Кекавской думы.
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