Фото ⟩ По-настоящему честная фотосессия: мы такие, какие есть, и это красиво!

Мы хотим разграничить понятия "коммерция" и "красота". В обществе существует мнение, что мужское тело индивидуально, даже если оно нетренированное и не отточено в тренажерном зале до совершенства, а вот женское тело должно соответствовать классическим рекламным стандартам.

Подобно тому, как общество в целом принимает индивидуальные формы мужчины, так же легко мы принимаем индивидуальные формы женщины. Если бы все тела были одинаковыми, жизнь была бы неинтересной.

И, наконец, осознание красоты в себе означает "отключить все шумы вокруг" и осознать, насколько прекрасна жизнь.

Мы понимаем, что открыть обществу глаза и наслаждаться тем, какие мы есть на самом деле, а не постоянно бояться не соответствовать стандартам, - это трудная задача.

И добиться этого с четырьмя моделями благодаря усилиям фотографа и просто инициативе нереально, но мы выходим "из подполья" и готовы принять реакцию общественности на то, что мы делаем.

Потому что на самом деле все должно быть очень просто: мы такие, какие есть, и это прекрасно!

ФОТО: Artūrs Slaviks

Идея фотосессии в том, чтобы показать, что все женщины прекрасны. Каждая - со своими тараканами в голове, своим образом жизни, убеждениями, профессией и мечтами...

Для принявших участие в съемке это вызов - переступить через себя и публично показать всем: я красива такая, какая есть. В фотосессии приняли участие не профессиональные модели, а просто смелые женщины разных профессий, которые решились на это.

Не бойтесь хотеть большего и следовать за своими мечтами.

Цель - показать, что вы можете быть настоящей и не волноваться, что не соответствуете тому, что видите на витринах. Правильно было бы, на наш взгляд, не прятаться, не притворяться и не лгать.

И это относится не только к тому, как вы выглядите, но и к тому, как вы себя ощущаете, как общаетесь, как относитесь к своим мыслям и чувствам. Потому что настоящая женственность - без полстеров и металлических косточек.