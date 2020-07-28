Погоня за серой BMW в Иманте: пьяному водителю не было и 18 лет

Когда экипаж полиции прибыл по указанному месту, подозреваемый автомобиль уже уехал. Впрочем, долго он вокруг не катался, так как быстро попал в поле зрения полиция.

Включив световые сигналы, стражи порядка призвали водителя BMW остановиться, однако это ему в голову не пришло. Вместо этого серый автомобиль набрал скорость и попытался скрыться во дворах многоэтажек Иманты.

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Сделать это не удалось, так как в внезапно беглецы оказались в тупике и были вынуждены сдаться после бегства, которое не продолжалось и минуты.

Несмотря на то, что водитель не мог объяснить, почему убегал, и утверждал, что алкоголь не употреблял, полицейским сразу стало ясно, что это неправда. И это означает, что из-за своих непредусмотрительных действий подросток, которому 17 лет и у которого еще не может быть водительских прав, по своей глупости их в ближайшее время и не получит.

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