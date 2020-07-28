Ким Чен Ын: ядерное оружие - гарант безопасности КНДР

С таким заявлением он выступил в понедельник на собрании ветеранов в честь 67-летия с момента, как в 1953 году было заключено перемирие в Корейской войне, сообщило северокорейское новостное агентство KCNA.

"Благодаря нашему надежному и эффективного ядерному сдерживанию, на этой земле больше не будет такого слова как "война"", - сказал Ким Чен Ын.

"Наша национальная безопасность и в будущем будет строго гарантирована на все времена", - отметил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в июне 2018 года в Сингапуре подписали общий документ, в котором Северная Корея обязалась "работать в направлении полной денуклеаризации Корейского полуострова". Однако с того времени прогресса в переговорах о ядерном разоружении достигнуто не было.