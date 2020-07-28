Падение числа пассажиров в аэропорту "Рига" в этом году может составить 60-70%

"Сейчас мы восстановили примерно 20% пассажирских перевозок по сравнению с прошлым годом, и каждую неделю их количество растет", - сказала Фрейвалде, добавив, что сейчас из аэропорта "Рига" можно улететь в 46 пунктов назначения, а в прошлом году их было 100.

Если количество пассажиров будет расти теми же темпами, что и сейчас, в 2020 году может быть обслужено 2,5-3 млн пассажиров, что на 60-70% меньше, чем годом ранее.

Фрейвалде добавила, что в июле аэропорт был вынужден уволить часть работников. Ситуация с полетами меняется каждую неделю в зависимости от заболеваемости в конкретных странах, поэтому пассажиры должны быть очень внимательными и перед полетом выяснить не только требования, введенные в Риге и в стране назначения, но и не отменен ли рейс.

В апреле руководство аэропорта прогнозировало, что количество обслуженных пассажиров составит в этом году 1,6 млн.