В Латвии за сутки зарегистрирован один новый случай Covid-19

За прошедшие сутки сделано 1574 теста на Covid-19, выявлен один новый случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Всего с начала пандемии в Латвии сделан 193 445 тестов, выявлено 1220 инфицированных. На данный момент выздоровели 1052 человека, умер 31 человек.
За последние сутки новых пациентов с Covid-19 госпитализировано не было. Таким образом, в настоящее время в больницах лечатся два человека с заболеванием средней тяжести.
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