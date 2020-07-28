В Латвии за сутки зарегистрирован один новый случай Covid-19

Всего с начала пандемии в Латвии сделан 193 445 тестов, выявлено 1220 инфицированных. На данный момент выздоровели 1052 человека, умер 31 человек.

За последние сутки новых пациентов с Covid-19 госпитализировано не было. Таким образом, в настоящее время в больницах лечатся два человека с заболеванием средней тяжести.