В Великобритании коронавирусом заразился домашний кот

По словам экспертов, это первый подтвержденный случай, когда в Великобритании коронавирусом заразилось животное, однако это не означает, что животные могут заразить вирусом людей.

Считается, что кота коронавирусом заразил его хозяин, у которого был положительный тест на Covid-19. Как кот, так и мужчина полностью выздоровели, сообщает ВВС.

Эксперты здравоохранения указывают, что данный случай очень редок, поэтому для тревоги основания нет.

"Это чрезвычайно редкий случай, когда у зараженного животного наблюдаются небольшие симптомы, но через пару дней оно выздоравливает. Доказательств, что животные могут прямым образом заразить человека, нет. Мы продолжим следить за ситуацией и проинформируем хозяев домашних животных о каких-либо изменениях", - прокомментировала инспектор ветеринарной службы Великобритании Кристин Миддлмисс.

Однако эксперты рекомендуют людям тщательно мыть руки как до, так и после контакта с животными, так как коронавирус может какое-то время прожить на шерсти.

В других странах Европы и Азии число зараженных коронавирусом животных очень мало.