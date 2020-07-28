Вт, 28.07.2020
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Мэр Гулбене: случаи Covid-19 не связаны со скоплениями людей

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Выявленные в Гулбенском крае случаи Covid-19 связаны в основном с приездом из-за границы, сообщил в передаче LTV "Утренняя панорама" председатель краевой думы Нормунд Аудзишс, добавив, что эту информацию он получил от Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Таким образом, случаи заболевания не связаны с мероприятием либо скоплением людей.

Аудзишс рассказал, что первый случай Covid-19 в крае был выявлен 22 июля, а через несколько дней заболели уже восемь человек.

Вчера была созвана комиссия по гражданской обороне, и из опасений, что заболеваемость может выйти из-под контроля, решено было ввести усиленные меры безопасности.

Работа муниципальных учреждений будет ограничена на 2 недели до 12 августа, а затем в зависимости от ситуации будут приняты дальнейшие решения.

Аудзишс пояснил, что муниципальные учреждения посещает очень много людей, что создает риск. Они переводятся на удаленную работу, а при необходимости личной встречи нужно записаться на нее по телефону.

Две недели будут ограничены также организованные самоуправлением спортивные и культурные мероприятия, сообщил мэр.

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