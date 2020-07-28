Вт, 28.07.2020
Относятся как к прокаженному. Боятся, отпрыгивают от меня, я в этом не виноват. Потому что люди, наше общество, еще не сталкиваются с этим. Владимир из Литвы, который страдает от эссенциального тремора

В этом году из водоемов вытащили уже 75 погибших

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) в этом году из водоемов вытащила уже 75 погибших людей, сообщает агентство LETA.

В большей части случаев спасатели передали пожарных Госполиции, которая выясняет причину смерти.

Последний умерший был найден в понедельник в Рундальском крае.

В понедельник помощь спасателей потребовалась и в Огре, где человек с обрыва упал в реку и не мог выбраться своими силами. Спасатели вытащили человека из воды и передали медикам.

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