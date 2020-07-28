В этом году из водоемов вытащили уже 75 погибших

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) в этом году из водоемов вытащила уже 75 погибших людей, сообщает агентство LETA.
В большей части случаев спасатели передали пожарных Госполиции, которая выясняет причину смерти.
Последний умерший был найден в понедельник в Рундальском крае.
В понедельник помощь спасателей потребовалась и в Огре, где человек с обрыва упал в реку и не мог выбраться своими силами. Спасатели вытащили человека из воды и передали медикам.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!