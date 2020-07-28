Фото ⟩ Деловая элегантность в летнюю жару: учитесь быть стильными у королевы Летиции

Когда на улице жарко, но надо выглядеть по-деловому элегантно, на помощь может прийти удлиненная безрукавка, а глядя на королеву Испании Летицию, этот предмет гардероба хочется назвать летним жакетом без рукавов.
47-летняя Летиция вновь отдала предпочтение одежде итальянского бренда - она выбрала жаккардовый жакет Zara с пуговицей на талии, черный топ, классические брюки со стрелками и лоферы.
Смотрите, как женственно, лаконично и по-королевски элегантно!
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