Вт, 28.07.2020
Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты. Светлана Тихановская, кандидат в президенты Беларуси

Фото ⟩ Деловая элегантность в летнюю жару: учитесь быть стильными у королевы Летиции

ФОТО: SIPA/Scanpix

Когда на улице жарко, но надо выглядеть по-деловому элегантно, на помощь может прийти удлиненная безрукавка, а глядя на королеву Испании Летицию, этот предмет гардероба хочется назвать летним жакетом без рукавов.

47-летняя Летиция вновь отдала предпочтение одежде итальянского бренда - она выбрала жаккардовый жакет Zara с пуговицей на талии, черный топ, классические брюки со стрелками и лоферы.

Смотрите, как женственно, лаконично и по-королевски элегантно!

ФОТО: PPE/SIPA/Scanpix

ФОТО: PPE/SIPAScanpix

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