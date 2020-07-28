С августа смягчены требования по дистанции для посетителей культурных мероприятий

Поправки разработаны после консультаций с Министерством здравоохранения и предусматривают, что требование минимальной площади - 4 кв.м. на одного человека - не будет относиться к мероприятиям в музеях, библиотеках, культурных центрах, выставочных залах, на открытых эстрадах, в театрах, концертных залах и на открытом воздухе, если зрители находятся на фиксированных сидячих местах.