39-летняя культуристка "опубликовала" в Facebook эмоциональный пост после своей смерти

Джемма Сиссон была английской тяжелоатлеткой и бикини-моделью, которая боролась с раком. Впервые диагноз ей был поставлен в апреле 2018 года. К сожалению, спустя недолгое время неизлечимые раковые клетки были констатированы у неё в позвоночнике, печени и животе.

После борьбы со смертельной болезнью в прошлую среду Сиссон скончалась. Это произошло в присутствии её нового супруга, с которым они поженилась всего два месяца назад.

Вскоре после смерти спортсменки на её странице в Facebook появилось трогательное сообщение.

"Если это опубликовано, то это означает, что я наконец умерла после длившегося неделями чрезмерного терпения. Я потрясена тем, что мне приходится оставлять своих любимых, но рада, что ухожу от того, что эта проклятая болезнь со мной сделала", - написала в своем послании Джемма.

"Я действительно надеюсь, что мой рассказ и петиция о вторичной проверке на рак будут приняты во внимание. Даже если всего один человек сможет получить необходимую помощь, я почувствую, что сделала что-то хорошее", - отмечается в сообщении.

Кроме того, спортсменка поблагодарила своего мужа и всех близких: "Не могу достаточно поблагодарить Рика, который всегда в этот ужасный период был рядом со мной. Я хочу, чтобы близкие знали, что теперь боли и страдания закончены. Наконец я спокойна".

В конце записи Сиссон было особое послание для тех, кто его читает:

"Жизнь коротка, и мы все думаем, что эти вещи с нами никогда не произойдут. Я сейчас думаю, и позвольте сказать, что это может произойти с любым, кто это читает. Поэтому живите свою жизнь на полную и не воспринимайте никого и ничто как гарант, так как никто не знает, что нас ждёт. Но я совершенно определённо рада, что моё время закончилось".