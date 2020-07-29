Лежал в могиле с кровью у виска. Тренер по боксу инсценировал свою смерть, чтобы спастись от жены

Жена профессионального боксёра и тренера Рамона Сосы решила заказать убийство мужа. Ему пришлось инсценировать свою смерть, чтобы выжить и посадить её в тюрьму, сообщает портал Sports.ru.
Тренер Рамон Соса родился в Пуэрто-Рико и переехал в Техас, когда был совсем молодым. В 17 лет он начал драться на ринге, но быстро разочаровался в профессиональном боксе.
Соса решил стать тренером профессионалов (его ученик Веркуан Кимбро стал чемпионом WBA в Северной Америке) и быстро завоевал авторитет в боксёрской тусовке. Рамон был лично знаком с основателем Playboy Хью Хефнером, а также не раз встречался с Майком Тайсоном. Позже Соса стал тренировать любителей и воспитал несколько чемпионов США среди юниоров.
Рамон Соса познакомился с будущей женой в самом модном латиноамериканском клубе Вудлендса (городок в Техасе). Она проходила мимо на 15-сантиметровых каблуках и случайно наступила ему на ногу. Девушка извинилась, и Рамон пригласил её потанцевать.
Сейчас тренер уверен, что встреча была не случайной.
Девушку звали Мария де Лурдес Дорантес, но все называли её Лулу. Ей было 33 года, ему - 40. У них обоих были дети от предыдущих браков.
В 2009 году пара поженилась, и через полтора года они открыли собственный спортивный зал. Он приносил 18-20 тысяч долларов в месяц, поэтому молодожёны жили, ни в чём себе не отказывая.
Через несколько лет после свадьбы в семье начались серьёзные конфликты, и в 2015 году Лулу подала на развод. Она хотела отсудить весь бизнес мужа.
"Она хотела всё! Я предлагал раздел имущества, но она настаивала на своём", – говорит Соса.
Через три месяца ученик Рамона - Мундо, которого он тренировал с 12 лет, случайно подслушал разговор Лулу об убийстве мужа. Мундо решил помочь женщине и рассказал ей про Пако - старого приятеля, который мог бы это сделать.
Мундо не собирался помогать Лулу. Он придумал историю про друга, чтобы спасти жизнь тренеру. На самом деле Пако - это имя полицейского под прикрытием из старого криминального фильма "За кровь платят кровью". Лулу не заметила подвоха - видимо, не смотрела это кино.
Как только появилась возможность, Мундо сразу позвонил Рамону и всё рассказал. Он был уверен, что Лулу не шутит.
"Поверь, я не раз видел взгляд человека, когда он хочет кого-то убить. Это был он", - сказал Мундо.
Рамон и Мундо обратились в полицию, где предъявили сообщения Лулу как доказательство. Мундо созвонился с Лулу от имени Пако и договорился о месте и времени убийства. Все разговоры прослушивались и записывались полицией. На встречу с Лулу пришёл переодетый полицейский, Лулу передала ему аванс.
Следователь решил инсценировать убийство Рамона, показать Лулу фотографии и записать её реакцию. Эти кадры должны были помочь посадить её в тюрьму.
Чтобы правдоподобно подстроить убийство, полицейские смотрели видео на YouTube. Они использовали кукурузный сироп и пищевые красители для фальшивой крови.
A boxing coach wanted dead, and somebody who was willing to pay for it. How a murder-for-hire led to a most unpredictable outcome. pic.twitter.com/Zx4OHPRAzB— E60 (@E60) July 18, 2018
Полицейские выкопали могилу неподалёку от свалки. Соса позировал для фотографа в могиле со связанными руками, закрытыми глазами и кровью у виска.
"Мне не было холодно. Я просто лежал с закрытыми глазами и думал: что, чёрт возьми, я здесь делаю? Наверное, она никогда меня не любила", - вспоминает Рамон.
Когда всё было сделано, следователь сказал тренеру: "Всё готово, мистер Соса. Можете вставать".
В тот же вечер Лулу и "Пако" снова встретились и женщина отдала остаток суммы. Часть денег она вернула вещами мужа. "Мы покончили с ним этим утром", - сказал переодетый полицейский. У Лулу не было никакой реакции. Он показал ей телефон с фотографиями Рамона в могиле, и Лулу засмеялась.
На следующий день её арестовали. В конце 2016 года окружной суд Техаса приговорил её к 20 годам лишения свободы за подстрекательство к убийству.
Сейчас Рамону 51 год. Его зал обанкротился, но он продолжает тренировать молодых боксёров. Живёт он теперь в маленькой квартире, а в шкафу до сих пор лежит пакет с деньгами и вещами, которые предназначались его убийце. Соса до сих пор не может поверить, что его хотела убить собственная жена: "Я был хорошим мужем. Бог знает, что с ней произошло".
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