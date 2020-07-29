Лежал в могиле с кровью у виска. Тренер по боксу инсценировал свою смерть, чтобы спастись от жены

Тренер Рамон Соса родился в Пуэрто-Рико и переехал в Техас, когда был совсем молодым. В 17 лет он начал драться на ринге, но быстро разочаровался в профессиональном боксе.

Соса решил стать тренером профессионалов (его ученик Веркуан Кимбро стал чемпионом WBA в Северной Америке) и быстро завоевал авторитет в боксёрской тусовке. Рамон был лично знаком с основателем Playboy Хью Хефнером, а также не раз встречался с Майком Тайсоном. Позже Соса стал тренировать любителей и воспитал несколько чемпионов США среди юниоров.

Рамон Соса познакомился с будущей женой в самом модном латиноамериканском клубе Вудлендса (городок в Техасе). Она проходила мимо на 15-сантиметровых каблуках и случайно наступила ему на ногу. Девушка извинилась, и Рамон пригласил её потанцевать.

Сейчас тренер уверен, что встреча была не случайной.

Девушку звали Мария де Лурдес Дорантес, но все называли её Лулу. Ей было 33 года, ему - 40. У них обоих были дети от предыдущих браков.

В 2009 году пара поженилась, и через полтора года они открыли собственный спортивный зал. Он приносил 18-20 тысяч долларов в месяц, поэтому молодожёны жили, ни в чём себе не отказывая.

Через несколько лет после свадьбы в семье начались серьёзные конфликты, и в 2015 году Лулу подала на развод. Она хотела отсудить весь бизнес мужа.

"Она хотела всё! Я предлагал раздел имущества, но она настаивала на своём", – говорит Соса.

Через три месяца ученик Рамона - Мундо, которого он тренировал с 12 лет, случайно подслушал разговор Лулу об убийстве мужа. Мундо решил помочь женщине и рассказал ей про Пако - старого приятеля, который мог бы это сделать.

Мундо не собирался помогать Лулу. Он придумал историю про друга, чтобы спасти жизнь тренеру. На самом деле Пако - это имя полицейского под прикрытием из старого криминального фильма "За кровь платят кровью". Лулу не заметила подвоха - видимо, не смотрела это кино.

Как только появилась возможность, Мундо сразу позвонил Рамону и всё рассказал. Он был уверен, что Лулу не шутит.

"Поверь, я не раз видел взгляд человека, когда он хочет кого-то убить. Это был он", - сказал Мундо.

Рамон и Мундо обратились в полицию, где предъявили сообщения Лулу как доказательство. Мундо созвонился с Лулу от имени Пако и договорился о месте и времени убийства. Все разговоры прослушивались и записывались полицией. На встречу с Лулу пришёл переодетый полицейский, Лулу передала ему аванс.

Следователь решил инсценировать убийство Рамона, показать Лулу фотографии и записать её реакцию. Эти кадры должны были помочь посадить её в тюрьму.