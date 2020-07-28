Ребека Коха после принятия ислама поделилась фото со своим женихом

Латвийская тяжелоатлетка Ребека Коха в воскресенье в социальной сети Instagram сообщила, что приняла ислам. Вскоре после этого она поделилась фото, где видна со своим женихом.
Как сообщалось ранее, этой весной Ребека Коха обручилась с метателем диска катарского происхождения Моазом Мохаммедом Ибрагимом. Отношения между ними начались около восьми месяцев назад, когда они встретились на соревнованиях.
Коха удалила со своих соцсетей все фотографии и видео. После этого в Facebook она сменила фото профиля, поделившись кадрами, на которых видна в хиджабе со своим женихом.
Шокированным комментаторам она ответила, что её никто не принуждал принимать ислам - сделать это ей предложил жених, но решение она приняла сама после длительного исследования конкретной религии.
Кроме того, она рассказала, что не планирует менять свое имя на исламское.
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