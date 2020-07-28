В рижское "Динамо" вернулся Микс Индрашис, заключён контракт и с Кристапом Зиле

Индрашис прошлые два сезона провёл в московском "Динамо", однако ещё до окончания сезона стало известно, что сотрудничество с игроком продолжено не будет.

Нападающий в прошлом сезоне выходил на площадку в 41 матче регулярного чемпионата, забросил шесть шайб и отдал 18 результативных передач. Кроме того, Индрашис сыграл три матча в плей-офф, но результативными очками не отметился.

До этого Индрашис провёл в рижском "Динамо" шесть сезонов, за это время он сыграл в 319 матчах и заработал 186 очков (88+98).

В составе сборной Латвии Индрашис принимал участие в восьми чемпионатах мира, в которых провёл 55 матчей и отметился 11 голами и 17 результативными передачами. На его счету - участие в одной Олимпиаде.

Кроме того, во вторник клуб сообщил, что удалось продлить сотрудничество с защитником Кристапом Зиле, который в конце прошлого сезона пережил перелом челюсти.

Защитник из-за травм провёл в прошлом сезоне в рядах "Динамо" всего 21 матч "регулярки", в которых отметился двумя результативными передачами.

За рижское "Динамо" Зиле выступал уже пять сезонов, за это время в 153 играх он забросил четыре шайбы и отдал 17 результативных передач. В составе сборной Латвии Зиле на чемпионатах мира провёл 15 матчей.

Напомним, ранее стало известно, что в "Динамо" останутся Лаурис Дарзиньш, Гинтс Мейя и Микелис Редлихс. В свою очередь в рижской команде в следующем сезоне не будет Увиса Балинскиса и Нерюса Алишаускаса.