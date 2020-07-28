Линкайтс: LDz должно разработать соответствующую всем законам новую бизнес-модель

"Задача руководства компании заключается в разработке таких решений, которые соответствуют всем законам", - сказал министр, комментируя ранее прозвучавшую информацию о том, что новая бизнес-модель LDz, предусматривающая предоставление более широкого спектра услуг путем включения в него морских и автомобильных экспедиторских услуг, а также услуг терминалов и складов, возможно, противоречит закону об устройстве государственного управления.

Министр подчеркнул, что для LDz очень важно привлечь грузы.

"Конечно, должны соблюдаться все законы о конкуренции, но в то же время для нас важно привлекать грузы для железной дороги. Фактически важна каждая тонна, поэтому необходимо, чтобы LDz повернулся лицом к клиенту и понял его нужды", - сказал Линкайтс, отметив, что запланированное расширение деятельности LDz позволит компании больше внимания уделить внутренним перевозкам.

Министр также отметил, что наблюдается небольшое восстановление рынка, хотя по-прежнему ощущается нехватка угольных грузов, а также сокращаются объемы транспортируемых нефтепродуктов.

Как сообщалось, после ознакомления с общедоступной информацией о новой бизнес-модели LDz Совет по конкуренции установил, что LDz намерен расширять спектр предоставляемых услуг. Однако, согласно закону об устройстве государственного управления, публичное лицо - государство или самоуправления - может принять решение о приобретении долей в капитальном обществе для эффективного выполнения своих функций только в случае, если это необходимо для рынка, стратегически важно для развития государственной или муниципальной территории или нацбезопасности.