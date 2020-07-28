Вт, 28.07.2020
Относятся как к прокаженному. Боятся, отпрыгивают от меня, я в этом не виноват. Потому что люди, наше общество, еще не сталкиваются с этим. Владимир из Литвы, который страдает от эссенциального тремора

Фото ⟩ В Чиекуркалнсе внедорожник впечатал "легковушку" в обочину

ФОТО: TVNET aculiecinieks

Во вторник в Чиекуркалнсе, на улице Кишезера у путепровода Земгала гатве, произошло столкновение двух автомобилей.

Как сообщили порталу TVNET свидетели происшествия, внедорожник марки BMW врезался в легковой автомобиль Renault, блокировав обе полосы по направлению к центру.

На место происшествия прибыла бригада Служба неотложной медицинской помощи и Госполиция.

Галерея: Авария в Чиекуркалнсе

Поток автомобилей небольшой, однако движение какое-то время было нарушено.

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