Фото ⟩ В Чиекуркалнсе внедорожник впечатал "легковушку" в обочину

Во вторник в Чиекуркалнсе, на улице Кишезера у путепровода Земгала гатве, произошло столкновение двух автомобилей.
Как сообщили порталу TVNET свидетели происшествия, внедорожник марки BMW врезался в легковой автомобиль Renault, блокировав обе полосы по направлению к центру.
На место происшествия прибыла бригада Служба неотложной медицинской помощи и Госполиция.
Галерея: Авария в Чиекуркалнсе
Поток автомобилей небольшой, однако движение какое-то время было нарушено.
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