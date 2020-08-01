"Тот ещё пикапщик". Антон Шипулин - возможно, самый романтичный биатлонист России

27 июля экс-биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ в социальной сети Instagram рассказал, что отправил супругу Луизу, тёщу и детей на отдых в Сочи, а сам работал в Москве и навещал их лишь по выходным.

"Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слёг я, следом - тёща и жена",

- поделился он. У всех, кроме сына Димы, анализы подтвердили Covid-19, сообщил Шипулин.

"Мира, я и тёща переносим болезнь в лёгкой форме, Луизу госпитализировали", - добавил бывший спортсмен.

Спустя некоторое время чемпион мира по биатлону показал, как проводит время на самоизоляции. "Уже больше недели сидим дома на карантине. Развлекаемся как можем", - написал он.

Что ещё известно о семье Шипулина?

Напомним, Шипулин является бронзовым призёром Олимпийских Игр-2010, обладателем золота на Олимпиаде-2014, чемпионом мира-2017 в эстафете и шестикратным призёром чемпионатов мира. После завершения карьеры спортсмен занялся политикой и стал депутатом Госдумы РФ.

Безусловно, главная опора биатлониста - его семья, о чём он часто напоминает в своих социальных сетях. Примечательно, что именно здесь он и познакомился с будущей супругой.

"Говорит, листал странички и наткнулся на мою. Причём у нас не было общих друзей, мы ни разу не пересекались. Просто он написал мне, и я ответила.

Иногда мы перечитываем нашу переписку и смеёмся - он тот ещё пикапщик", - в интервью ОБЛГАЗЕТА.RU вспоминала Луиза.

Знакомство произошло в августе 2012 года, а уже в конце сентября биатлонист познакомил возлюбленную со своими родителями. В октябре Луиза полетела вместе с Антоном на сборы, а после возвращения пара переехала в Екатеринбург.

В Екатеринбурге Луиза поступила в Уральский институт фондового рынка. Антон, в свою очередь, начал приучать болельщиков к хорошим результатам в спорте.

Много писали о том, как романтично спортсмен сделал Луизе предложение - в кинотеатре, незадолго до начала фильма "А зори здесь тихие".

"У меня был шок. Представьте, мы сидим в кинозале, едим попкорн. Антон говорит, что ему звонят, и выходит. Вдруг на экране появляется заставка - слова, адресованные мне. Потом видео, где я кормлю уточек.

У меня сердце чуть не остановилось. Потом наши фотографии, и он с экрана говорит: "Выходи за меня" - и заходит в зал с букетом роз. Я расплакалась. В жизни не думала, что это будет так романтично", - поделилась Луиза.

Свадьба состоялась 20 июня 2015 года, среди приглашенных были не только родные и друзья Луизы и Антона, но и члены сборной России по биатлону, тренеры и даже участники игры КВН, пишет Sport24.

Вскоре после свадьбы биатлонист уехал на сборы и во время спортивного сезона стал отцом сына Дмитрия. В конце 2018 года Шипулин объявил об уходе из спорта, а всего через пару месяцев вновь стал отцом - Луиза родила дочь Миру.

"Независимо от того, что вы сделали для себя или для человечества, но если вы не сможете оглянуться назад на проявленную любовь и внимание к своей семье, то вы на самом деле ничего не сделали", - словами писателя Элберта Хаббарда подписал Шипулин одно из трогательных семейных видео.