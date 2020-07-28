Вложили деньги, а платформы пропали: краудфандинг оставил ни с чем

Учитывая растущее предложение финансовых вложений на сомнительных интернет-сайтах с целью хищения финансовых средств, Государственная полиция призывает быть осторожными и не доверять подобным предложениям.

Известно, что в начале этого года Управление по борьбе с экономическими преступлениями возбудило два криминальных процесса о возможных мошеннических действиях краудфандинговых платформ www.kuetzal.com и www.envestio.com в Латвии.

На данный момент обе платформы недоступны, а инвесторы оказались в неведении о возможности когда-либо вернуть вложенные деньги.

Обычно на подобных платформах встречаются авторы проектов в поисках инвестиций и их потенциальные инвесторы, рассчитывающие на выгодное вложение. Годовая процентная ставка на таких платформах несравненно выше, чем в банках (от 12 до 20%). Именно этот факт побуждает инвестировать в подобные финансовые платформы. Однако, многие инвесторы в итоге оказываются жертвами обмана без возможности вернуть вложенные деньги.

В результате расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что часть предлагаемых на платформах инвестиционных проектов были фиктивными, вводящими в заблуждение инвесторов. В рамках процесса была проделана масштабная работа, а в данный момент продолжается ряд следственных действий как в Латвии, так и в других странах ЕС при содействии местных органов правопорядка.

На данный момент известно, что для сокрытия украденных финансовых средств были использованы предприятия и банки вне Латвии и Европейского союза.

Сотрудники полиции выяснили, что успеху подобных криминальных схем способствует отсутствие контроля со стороны государства, мощная реклама краудфандинговых платформ и возврата инвестиций и легкомысленное отношение самих инвесторов в выборе проектов.

Государственная полиция призывает тщательно оценивать инвестиционные риски и репутацию краудфандинговых платформ, прежде чем вкладывать туда средства.

Помимо этого Государственная полиция призывает всех потерпевших от исчезновения вышеназванных платформ обратиться с заявлением и сообщить о деталях произошедшего.