Исключение по самоизоляции ввели и для прибывающих в Латвию спортсменов. Но есть условие

Один анализ нужно сделать по крайней мере за три дня до прибытия в Латвию, а второй анализ - через день после прибытия, предусматривают утверждённые правительством поправки к мерам эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

До момента, пока лицо не получило результат второго анализа, к нему относится требование самоизоляции.

Это условие относится только к спортивным соревнованиям международного значения, включённым в календарь спортивных федераций. Список таких соревнований будет доступен на сайте Латвийского совета спортивных федераций www.lsfp.lv.

Действующая в данный момент редакция правил правительства не предусматривает запрета на проведение международных спортивных соревнований, но для спортсменов из "красных" и "жёлтых" стран предусмотрена 14-дневная самоизоляция, что не обеспечивает равных условий для всех участников соревнований.

Поправки относятся также к представителям международных спортивных организаций, которые прибывают в Латвию как аккредитованные лица.