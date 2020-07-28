Исключение по самоизоляции ввели и для прибывающих в Латвию спортсменов. Но есть условие

Спортсмены, прибывающие в Латвию из стран, на которые распространяется требование самоизоляции, могут его не соблюдать, если два теста на Covid-19 будут отрицательными.
Один анализ нужно сделать по крайней мере за три дня до прибытия в Латвию, а второй анализ - через день после прибытия, предусматривают утверждённые правительством поправки к мерам эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.
До момента, пока лицо не получило результат второго анализа, к нему относится требование самоизоляции.
Это условие относится только к спортивным соревнованиям международного значения, включённым в календарь спортивных федераций. Список таких соревнований будет доступен на сайте Латвийского совета спортивных федераций www.lsfp.lv.
Действующая в данный момент редакция правил правительства не предусматривает запрета на проведение международных спортивных соревнований, но для спортсменов из "красных" и "жёлтых" стран предусмотрена 14-дневная самоизоляция, что не обеспечивает равных условий для всех участников соревнований.
Поправки относятся также к представителям международных спортивных организаций, которые прибывают в Латвию как аккредитованные лица.
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