СМИ: Россиян в Евросоюз пока не пустят

"Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано", - заявил собеседник ТАСС.

Отметим, что в России за последние сутки зафиксировали 5395 новых случаев коронавируса.

Сообщается, что обновленный список опубликуют в ближайшие дни, а в следующий раз его пересмотрят не раньше середины августа.

Напомним, российские границы также закрыты на въезд и выезд с марта. С 1 августа разрешат выезд в Турцию, Великобританию и Танзанию.