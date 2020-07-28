СМИ: Россиян в Евросоюз пока не пустят

Россия пока не войдет в обновленный список стран, чьим гражданам разрешен въезд в Евросоюз, во вторник, 28 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран в Совете Евросоюза.
"Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано", - заявил собеседник ТАСС.
Отметим, что в России за последние сутки зафиксировали 5395 новых случаев коронавируса.
Сообщается, что обновленный список опубликуют в ближайшие дни, а в следующий раз его пересмотрят не раньше середины августа.
Напомним, российские границы также закрыты на въезд и выезд с марта. С 1 августа разрешат выезд в Турцию, Великобританию и Танзанию.
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