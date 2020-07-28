Видео ⟩ Экс-боксёра обвинили в убийстве по неосторожности

Как сообщает тайга.инфо, массовая драка, произошедшая в районе Старый базар российского города Барнаул, закончилась смертью сорокалетнего Павла Рохова.

Со слов очевидцев, Рохлов заступился за инвалида с тростью, на которого накинулись Старцев и две его спутницы, пишет "Спорт-Экспресс".

На видеозаписи, опубликованной в социальной сети Instagram вдовы Павла, Светланы Рохловой, видно, что на её мужа напали несколько человек. По её словам, среди них были бывший боксёр Михаил Старцев и чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина.

Светлана утверждает, что её муж пытался помочь человеку с ограниченными возможностями, ставшего жертвой нападения, после чего на него самого напали. У убитого остались жена и шестилетняя дочь.

"...больше нет моего любимого мужа и отца троих детей! Доброго, отзывчивого человека, который не мог пройти мимо, когда избивали инвалида!

Ворогушина - мастер спорта по кикбоксингу со своей подругой начали прыгать и избивать нас! После чего и был этот судьбоносный удар..... и мгновенная смерть!" - написала Светлана о трагичном происшествии.

27 июля Старцева задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшему по неосторожности смерть потерпевшего. Лилия Ворогушина уже отпущена. Пользователи социальных сетей считают, что её могут привлечь к делу только как свидетеля.

По сообщениям Telegram-канала Life Shot, погибший Рохлин ударил именно Ворогушину, после чего Старцев его атаковал. Со слов спортсменки, мужчина, за которого заступился погибший, не инвалид - по её версии, он достал трость из машины, чтобы разобраться с их компанией.

Лилия Ворогушина - чемпионка мира по кикбоксингу, в своё время тренировалась в школе олимпийского резерва, её наставником был известный в Барнауле тренер, член Общественной палаты края Андрей Степурко. Сейчас Ворогушиной 33 года, с кикбоксёрской карьерой она завязала, отмечает "Спорт-Экспресс".