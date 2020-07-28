В Риге выздоровели еще пять пациентов с Covid-19

С выздоровлением ряда пациентов число рижан, болеющих Covid-19 в активной фазе, сократилось до 83 человек.

В Стопиньском и Валкском краях, где на сегодняшний день выздоровели все больные коронавирусом пациенты, число инфицированных составляло от 1 до 5 человек.

За прошедшие сутки в Риге был зафиксирован один случай заражения Covid-19, заболевший принадлежит к возрастной группе 20-29 лет.

На данный момент инфицированные Covid-19 лица проживают в 24 самоуправлениях Латвии.