В Риге выздоровели еще пять пациентов с Covid-19

За последние сутки в Риге зарегистрировано выздоровление еще пяти пациентов с Covid-19, выздоровели также все больные новым коронавирусом в Стопиньском и Валкском краях, свидетельствует обобщенная информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
С выздоровлением ряда пациентов число рижан, болеющих Covid-19 в активной фазе, сократилось до 83 человек.
В Стопиньском и Валкском краях, где на сегодняшний день выздоровели все больные коронавирусом пациенты, число инфицированных составляло от 1 до 5 человек.
За прошедшие сутки в Риге был зафиксирован один случай заражения Covid-19, заболевший принадлежит к возрастной группе 20-29 лет.
На данный момент инфицированные Covid-19 лица проживают в 24 самоуправлениях Латвии.
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