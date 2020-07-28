Строгие меры в Гулбенском крае: мнение SPKC по принятому решению

При росте заболеваемости Covid-19 самоуправления по своей инициативе могут устанавливать более строгие меры эпидемиологической безопасности, чем рекомендует Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), пояснила представитель SPKC Илзе Арая, комментируя решение Гулбенской думы.
Согласно распоряжению председателя Гулбенской краевой думы Нормунда Аудзишса, из-за увеличения числа случаев заражения Covid-19 муниципальные учреждения Гулбенского края по меньшей мере на две недели прерывают очное обслуживание, будут работать только дежурные группы детсадов.
"С эпидемиологической точки зрения действия самоуправления можно оценить положительно, ведь таким образом сокращаются риски инфицирования", - заявила Арая, добавив, что ужесточение мер предосторожности является инициативой думы Гулбенского края.
По данным SPKC, на 27 июля в Гулбенском крае зарегистрировано восемь случаев заражения Covid-19, а в общей сложности в Гулбенском крае проживает 19 771 человек.
Впервые заражение Covid-19 в Гулбенском крае было констатировано 22 июля.
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