Футбол с Владимиром Ивановым: "Рига" жаждет юрмальской крови, на "Аркадии" намечается своя футбольная вендетта

Июльская программа матчей футбольного первенства Латвии завершается 11-м туром, который, как и предыдущий - особенный. А все потому, что в двух из них нас ждут ожесточенные, со своим подтекстом, дуэли команд из ведущего квартета "Вирслиги". Открывает тур встреча в среду, 29 июля, на стадионе "Аркадия" с участием РФШ и "Валмиеры". На следующий день запланированы четыре остальные игры, включая противостояние на сконтовском стадионе "Риги" и юрмальского "Спартака".
Виктору Морозу - наставнику РФШ, не позавидуешь. Перебор желтых карточек на этот раз запрет его на трибуне стадиона "Аркадия", где его команда будет принимать "Валмиеру". Если говорить о рижанах, то в трех последних матчах вице-чемпионы страны потерпели два поражения (от "Риги" - 1:2 и "Вентспилса" - 2:3). Это торможение (до этого была серия из семи побед) позволила "Риге" уйти в небольшой отрыв (у "Риги" - 27 очков, у РФШ - 24). На самом деле это еще пол беды и не в отставании от главного конкурента дело.
Дело в другом - состав столичного клуба заметно поредел. Есть тут и травмированные (словенец Жига Липушчек), есть и дисквалифицированные (не только Вячеслав Исаев, а еще Леонель Струмиа). В защите проблемы, и как раз решать их будет призван... Виталий Ягодинский. Да-да, опытный игрок национальной сборной Латвии, который успешно защищал цвета РФШ еще в прошлом сезоне, получается, вернулся.
И очень даже кстати исходя из вышеназванных неприятностей РФШ в обороне. В "Валмиере" у него не пошло: уже с самого начала возникли трения с наставником команды Тамазом Пертией. Проведя всего четыре матча, 28-летний футболист больше так и не появлялся в заявке.
Расставание хоть и получилось достаточно тихим, но не без скандального налета.
И что? А то, что в игре РФШ - "Валмиера" мы смело можем напридумывать себе вендетту (месть). Правда, все это, разумеется, условности, но все равно любопытно будет понаблюдать за сеансом одновременной игры, выражаясь шахматной терминологией, между Пертией и Ягодинским - тут есть что доказывать и одному, и другому. Если уж искать где-то подоплеку, то как раз здесь: тренер против футболиста после всего того, что там было у них в июне.
Если же отвлечься от этих "высоких отношений", то сейчас для РФШ очень ответственный момент. Главное - не забуксовать, не потерять темп, в противном случае преследователи догонят, проглотят и не подавятся.
Пока что РФШ опережает идущий на третьем месте "Спартак" на семь очков при игре в запасе у юрмалчан (24 против 17-ти), находящуюся на четвертой позиции "Валмиеру" - на девять. Не такой уж фантастический отрыв с учетом того, как быстро тот же "Спартак" сумел подтянуться к лидерам "Вирслиги" за последние пару недель.
Как это ни странно, но "Спартак" действительно не проигрывает пять туров, одержав в последних матчах три победы кряду. На сегодняшний день это вторая лучшая серия "Вирслиги". Круче обстоят дела разве что у подопечных Олега Кононова, которые имеют в активе серию из аж восьми побед, и, разумеется, не собираются ее прерывать и в четверг.
И, вот счастье-то, именно "Рига" и "Спартак" будут мерится мускулами 30 июля. Пожалуй, это центральная игра тура, в которой слово "вендетта" также не будет лишним.
Кто в этом сезоне смог обыграть "Ригу"? Правильно - только "Спартак" оказался столь дерзким и наглым.
Случилось это еще во втором туре чемпионата более месяца назад в Слоке. Так что местью тут будет пахнуть за версту. "Риге" другой мотивации и не надо - она жаждет юрмальской крови. Для чемпиона Латвии сегодня именно "Спартак" - главный раздражитель и с этим спорить глупо. Так что гостям под руководством Алексея Еременко не позавидуешь. В такой ситуации как-то не хочется вспоминать результаты матчей этих команд на стадионе "Сконто" в чемпионате 2019 года (неприлично крупные домашние победы "Риги" Михаила Конева - 6:1 и 4:1).
В связи с этим обращаюсь к лучшему бомбардиру "Вирслиги" (девять забитых мячей), сербскому капитану "Спартака" Неманье Белаковичу - не подведи!.
В тот же день пройдут еще три матча 11-го тура в Риге, Даугавпилсе и Тукумсе. Дебютанту высшей лиги играть с "Вентспилсом", и трудно себе представить - что должно произойти, чтобы "желто-синие" снова споткнулись. Тем более, что после победы в предыдущем туре над РФШ у них, по идее, должны вырасти крылья.
На стадионе "Даугава" футболисты "Метты" принимают лиепайчан. Для "Лиепаи" эта игра - как визит к врачу. Мне кажется, что именно по матчам с такими соперниками и можно поставить диагноз - коллектив скорее жив или скорее мертв. В этом сезоне пример "Лиепаи" выделяется - как можно запросто потеряться в трех соснах с такими-то ресурсами и возможностями, с таким-то составом, наделав массу ошибок в управлении.
Наконец, в еще одном матче 30 июля "Даугавпилс" на стадионе "Целтниекс" принимает "Елгаву". Наставнику хозяев поля Александру Горшкову приходится кусать локти после того, как он потерял своего главного снайпера Оффора, уже примерившего форму РФШ. А вот белорусский наставник "Елгавы" Олег Кубарев при каждом удобном случае все неудачи команды, давно застрявшей где-то посередине турнирной таблицы, по инерции продолжает оправдывать проблемами с составом и усталостью игроков. Не оригинально...
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