Футбол с Владимиром Ивановым: "Рига" жаждет юрмальской крови, на "Аркадии" намечается своя футбольная вендетта

Виктору Морозу - наставнику РФШ, не позавидуешь. Перебор желтых карточек на этот раз запрет его на трибуне стадиона "Аркадия", где его команда будет принимать "Валмиеру". Если говорить о рижанах, то в трех последних матчах вице-чемпионы страны потерпели два поражения (от "Риги" - 1:2 и "Вентспилса" - 2:3). Это торможение (до этого была серия из семи побед) позволила "Риге" уйти в небольшой отрыв (у "Риги" - 27 очков, у РФШ - 24). На самом деле это еще пол беды и не в отставании от главного конкурента дело.

Дело в другом - состав столичного клуба заметно поредел. Есть тут и травмированные (словенец Жига Липушчек), есть и дисквалифицированные (не только Вячеслав Исаев, а еще Леонель Струмиа). В защите проблемы, и как раз решать их будет призван... Виталий Ягодинский. Да-да, опытный игрок национальной сборной Латвии, который успешно защищал цвета РФШ еще в прошлом сезоне, получается, вернулся.

Виталий Ягодинский ФОТО: Futbola klubs RFS/Facbook

И очень даже кстати исходя из вышеназванных неприятностей РФШ в обороне. В "Валмиере" у него не пошло: уже с самого начала возникли трения с наставником команды Тамазом Пертией. Проведя всего четыре матча, 28-летний футболист больше так и не появлялся в заявке.

Расставание хоть и получилось достаточно тихим, но не без скандального налета.

И что? А то, что в игре РФШ - "Валмиера" мы смело можем напридумывать себе вендетту (месть). Правда, все это, разумеется, условности, но все равно любопытно будет понаблюдать за сеансом одновременной игры, выражаясь шахматной терминологией, между Пертией и Ягодинским - тут есть что доказывать и одному, и другому. Если уж искать где-то подоплеку, то как раз здесь: тренер против футболиста после всего того, что там было у них в июне.

Если же отвлечься от этих "высоких отношений", то сейчас для РФШ очень ответственный момент. Главное - не забуксовать, не потерять темп, в противном случае преследователи догонят, проглотят и не подавятся.

Пока что РФШ опережает идущий на третьем месте "Спартак" на семь очков при игре в запасе у юрмалчан (24 против 17-ти), находящуюся на четвертой позиции "Валмиеру" - на девять. Не такой уж фантастический отрыв с учетом того, как быстро тот же "Спартак" сумел подтянуться к лидерам "Вирслиги" за последние пару недель.

Как это ни странно, но "Спартак" действительно не проигрывает пять туров, одержав в последних матчах три победы кряду. На сегодняшний день это вторая лучшая серия "Вирслиги". Круче обстоят дела разве что у подопечных Олега Кононова, которые имеют в активе серию из аж восьми побед, и, разумеется, не собираются ее прерывать и в четверг.

Футболисты "Спартака" ФОТО: FK Spartaks Jūrmala/Facebook