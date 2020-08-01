Почему Зеленскому не стоит ждать быстрого мира в Донбассе

Удобный статус-кво в Донбассе

Впрочем, по словам председателя киевского Института мировой политики Евгения Магды, воспринимать украинские шаги как реальную попытку денонсировать минские соглашения не следует. По мнению эксперта, Киев не готов сделать подобный шаг, чтобы не выглядеть перед остальным миром как сторона, которая не стремится к дипломатическому решению конфликта на Донбассе. "А решение провести местные выборы без территорий ОРДЛО просто зафиксировало факт, что к осени достичь необходимых организационных предпосылок - в том числе и в сфере безопасности - для проведения выборов согласно любым условиям уже не получится", - указывает Магда.

Эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко добавляет, что и с российской стороны никаких реальных шагов по денонсации минских соглашений ожидать не стоит.

"Для Москвы последовательное выполнение договоренностей в российском прочтении - наиболее выгодный и безопасный сценарий разрешения конфликта в Донбассе", - говорит аналитик.

По его словам, в Кремле уверены, что находятся в более выгодной позиции, поэтому будут продолжать переговоры в ожидании, что когда-то Киев все же пойдет на большие уступки.

Эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP) Кристина Герасимов (Cristina Gherasimov) также отмечает, что назначение Киевом выборов без участия ОРДЛО означает лишь то, что стороны конфликта так и не пришли к согласию относительно политических условий организации голосования и обеспечения его безопасности, но никоим образом не свидетельствует о желании Украины выйти из минских договоренностей. Она обращает внимание и на то, что шаги Киева не вызвали особенно острой реакции со стороны Москвы. Правда, РФ еще может использовать их в свою пользу, чтобы показать нежелание Киева сотрудничать в соответствии с духом минских соглашений. "Москва это использует, несомненно, когда для этого представится хорошая возможность", - предупреждает Герасимов.

Зеленский под давлением обстоятельств

По словам немецкого эксперта, решение Киева о местных выборах само по себе не может стать причиной эскалации противостояния в Донбассе, но в сочетании с определенными событиями на месте вполне способно позже стать одним из поводов для нового обострения.

Оптимизма относительно перемирия, которое началось в этот понедельник, не испытывает и Капитоненко. По его мнению, сохранение конфликта низкой интенсивности дает определенные преимущества каждой из сторон. "Зеленский может пойти на уступки и заплатить определенную цену, чтобы заморозить его (конфликт - Ред.) и назвать это миром, или заплатить еще большую цену за возвращение ОРДЛО, но уже сейчас понятно, что президент Украины видит ситуацию несколько по-другому, чем когда он приступал к исполнению своих обязанностей и когда мир казался гораздо более достижимым ", - говорит эксперт.

Он добавляет, что на фоне активного сопротивления части украинского общества, показывающего Зеленскому, за какую черту в его мирных инициативах заходить не следует, президент Украины может оказаться в ситуации своего предшественника Петра Порошенко, который также пришел к власти на фоне обещаний мира, но под давлением обстоятельств был вынужден перейти к более воинственной риторике.