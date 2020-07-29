Михаила Ефремова увезли в суд. Его адвокаты не явились

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, эта стадия процесса проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон, напоминает РИА "Новости".

Накануне заседания прозвучало, что защита Ефремова направила ходатайство о переносе слушания на срок после 5 августа из-за занятости в других процессах, добавляет агентство.

Утром в среду РИА "Новости" сообщило, что Ефремова увезли в Пресненский суд Москвы на предварительное слушание.

Он вышел из квартиры в сопровождении судебного пристава в маске и кепке, на вопросы журналистов не отвечал.

Заседание было назначено на 11:00. В 11:30 РИА "Новости" сообщило, что Пресненский суд Москвы отложил предварительное слушание уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова на завтра, 30 июля.

Заседание было отложено из-за неявки адвокатов Ефремова.

В то же время, согласно закону, участники, у которых нет уважительных причин не явиться в суд, должны там быть, что и сделал сам артист.

Его адвокаты ранее предупреждали, что из-за занятости в других процессах не смогут принять участие в предварительном слушании, отмечает РИА "Новости".

"Неявка защитников Ефремова сегодня - это неуважение к другим участникам процесса. Я, например, добилась отложения другого своего заседания, чтобы быть здесь и не затягивать процесс", - заявила агентству Татьяна Головкина, представляющая интересы сына погибшего.

Напомним, 20 июля стало известно, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова. Актер обвинен в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 12 лет.

Также известно, что судьей по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначена Елена Абрамова, которая ранее вынесла приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Контекст: Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов.

С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.