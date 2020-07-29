Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которых в конце лета ждет "денежный взрыв"

В начале августа финансовые дела смогут существенно поправить представители трех знаков зодиакального круга, приводит мнение астролога Orakul.

Близнецы

Для Близнецов наступает невероятно благоприятный период - их ждут успехи в работе, творчестве и любви. Более прочным станет положение на службе: к представителям этого знака будут относиться внимательнее, у них появится перспектива занять новую должность или сменить место работы.

Не стоит бояться многозадачности - смело беритесь за несколько дел и пробуйте новое, советует Тамара Глоба.

Раки

Мощную поддержку Ракам подарят близкие люди. Успешно продвигаться вперед они будут не в одиночку - помогут семья и партнеры. Если в июне и июле в делах возникали паузы, то в конце лета у этих людей все пойдет как по маслу: трудностей будет минимум, а крупная прибыль не заставит себя ждать.

Астролог рекомендует Ракам выйти из зоны комфорта и быть готовыми к трансформациям.

Весы

Прежние труды принесут Весам свои плоды, в их пользу будут складываться многие обстоятельства. Более того - как минимум до конца года представители этого знака Зодиака забудут, что такое нуждаться в деньгах,

причем хватать средств будет не только на самое необходимое, но и на воплощение заветной мечты, обещает астролог.

И советует Весам продолжать активно работать и не опускать руки из-за мелких неудач - воля к победе поможет заработать непомерно большие деньги.