Муниципальные учреждения Гулбенского края временно прерывают очное обслуживание

Как сообщила агентству LETA старший специалист по связям с общественностью Гулбенской краевой думы Гунта Калмане, причиной такого распоряжения стало увеличение числа инфицированных Covid-19 людей в Гулбенском самоуправлении. Ужесточенные ограничения будут в силе с сегодняшнего дня по 12 августа.

Решение было принято на основании рекомендаций эпидемиологов Центра профилактики и контроля заболеваний о дальнейших действиях.

Аудзишс подчеркнул, что с учетом того, что до нового учебного года осталось чуть больше одного месяца, самоуправление Гулбене считает необходимым действовать ответственно, своевременно применяя более строгие ограничения для предотвращения неконтролируемого распространения заболевания, которое может поставить под угрозу начало очного обучения в школах с 1 сентября.

Согласно введенным ограничениям, дошкольные образовательные учреждения смогут посещать только те дети, чьи родители смогут доказать, что они не контактировали с носителем вируса, а также в тех случаях, когда у родителей нет других вариантов присмотра за ребенком.

Социальная служба Гулбенского края будет обслуживать клиентов по предварительной записи, не вступая с ними в непосредственный контакт. Самоуправление призывает по мере возможности связываться с сотрудниками социальной службы в электронном формате или по телефонам, указанным на сайте муниципалитета.

Центры социальной помощи Гулбенского самоуправления, агентство "Центр туризма и культурного наследия Гулбене", а также объекты туризма, библиотеки, музеи, центры и экспозиции культурного наследия, дома культуры, спортивный центр и спортивные залы будут закрыты для посетителей.

Капитальные общества самоуправления Alba и Gulbenes nami также будут закрыты для посетителей.

Кроме того, отменяются или переносятся все культурные, спортивные и другие общественные мероприятия, организуемые учреждениями или структурными подразделениями самоуправления.

Губенское самоуправление предлагает и другим находящимся в Гулбенском крае учреждениям и компаниям, а также организаторам общественных мероприятий оценить необходимость очного обслуживания клиентов в течение ближайших двух недель.

Муниципалитет призывает каждого жителя Гулбенского края соблюдать дистанцию в общественных местах, регулярно мыть и дезинфицировать руки, без особой необходимости не посещать общественные места и и скачать приложение "Останови Covid".

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на 27 июля в Гулбенском крае было зарегистрировано восемь случаев заражения Covid-19, а в общей сложности в Гулбенском крае проживает 19 771 человек.

Впервые заражение Covid-19 в Гулбенском крае было констатировано 22 июля.