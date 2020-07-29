Названа новая дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова

Ранее разговоры о завершении карьеры Нурмагомедова уже отрицал и его менеджер Али Абделазизис. Сейчас с официальным сообщением выступил и президент UFC Дэйна Уайт, который ранее высказывался, что даст Нурмагомедову всё необходимое время, нужное на траурный процесс.

Сначала бой Нурмагомедова и Гейчи был запланирован на 19 сентября, но его перенесли.

"Это произойдёт, могу сказать вам здесь и сейчас. Этот бой состоится - Хабиб против Гейчи, 24 октября", - цитирует Уайта CNN.

Кроме того, Уайт дал понять, что следующий бой после дуэли с Гейчи может стать последним в карьере Нурмагомедова, спекулируя на сценарии, в котором дагестанец побеждает Гейчи.

"Следующий его бой против Гейчи. Я не знаю, кто может стать его последним соперником в борьбе за 30-ю победу. Я не знаю. Это мог бы быть Макгрегор. Я знаю, что Конор хочет этого еще с прошлого его боя", - пояснил Уайт.

Нурмагомедов в 28 боях своей карьеры одерживал только победы. В последний раз дагестанец выходил в октагон в сентябре 2019 года и победил американца Дастина Порье.