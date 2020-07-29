Передача: Облепленная мухами рана и вросшая в шерсть фольга. Посетители в ужасе от парка животных в Курземе

"Посетила парк экзотических животных в Дундаге. Была в шоке от того, в какой кондиции содержатся животные и в каком состоянии они находятся. Не видела ни одной посуды с питьевой водой, хоть жара была близка к 30 градусом", - написала встревоженная посетительница парка.

"Не понимаю, как другие так хвалят их страницу в Facebook. У зебры нога порвана, рана примерно 20 сантиметров, все наружу. У пони бок порван. Ламы, альпаки заросли, в шерсть даже фольга вросла. Верблюд неухожен, вся шерсть свалялась. Почему ребенок должен видеть рваные раны!?! Можно залечить раны или изолировать животных, чтобы у детей не было шока, увидев таких зверей! Выходя, сказали сотруднице, что у зебры ужасная нога, она лишь с улыбкой отметила, что знает", - сказано в другой жалобе.

Прибывшая в Дундагу съемочная группа заметила травму не только у упомянутой зебры, но и свиноматки. На рубце уже сидели мухи. И верблюд за забором, похоже, попал в неприятный инцидент и получил шрамы. А двое его собратьев в тот момент отдыхали под крышей свободно доступного здания. На территории также находятся овцы, страусы, поросята, куры и множество других животных.

Работник парка поясняет, что травмы у животных - обычное дело.

"Сами на что-то натыкаются и дерутся между собой. Это все естественно. Мы эти травмы сами и лечим", - пояснил он.

Представитель Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Ивар Колода рассказал, что они иногда заезжают проверить, но присланные Bez Tabu фотографии там не видели.

В связи с африканской чумой свиней сейчас поросят запрещено свободно держать вместе с другими зверями. И в момент приезда Bez Tabu поросята гуляли, где хотят.

"Я оскорблена, так как заботилась о животных так, как только можно и сколько можно, сколько есть возможности. Руки-то две", - рассказала владелец парка экзотических животных Ивета Лаукштейна.

Повторно связавшись с PVD, передача выяснила, что практикующий в парке животных ветеринар проинформировал PVD о ситуации в парке животных, а также выдал владельцу парка необходимые медикаменты для обработки ран. Незапланированный визит PVD еще не состоялся.

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