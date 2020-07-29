Ср, 29.07.2020
Мое личное мнение ровно такое - если народ требует открытого суда, если народ требует, чтобы суд проходил здесь, я считаю, что к мнению народа надо прислушаться. Сергей Шнуров в Хабаровске

За сутки зарегистрировано более 30 аварий: только в Рижском регионе произошло 22 ДТП

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixels.com

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на территории Латвии пострадали 32 человека, большинство из которых - в Рижском регионе, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В общей сложности было зарегистрировано 121 ДТП, в 30 из них пострадали люди.

В Рижском регионе в авариях пострадали 22 человека, в том числе один пешеход и два велосипедиста, в Земгале - пять человек, в Видземе - три, а в Курземе и Латгале - по одному.

Во вторник было задержано семь водителей в состоянии алкогольного опьянения, трое из которых - в Рижском регионе, двое - в Земгале, а по одному - в Курземе и Латгале.

В общей сложности за различные нарушения правил дорожного движения было оформлено 364 протокола, из которых 141 - за превышение скорости.

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