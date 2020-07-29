За сутки зарегистрировано более 30 аварий: только в Рижском регионе произошло 22 ДТП

В общей сложности было зарегистрировано 121 ДТП, в 30 из них пострадали люди.

В Рижском регионе в авариях пострадали 22 человека, в том числе один пешеход и два велосипедиста, в Земгале - пять человек, в Видземе - три, а в Курземе и Латгале - по одному.

Во вторник было задержано семь водителей в состоянии алкогольного опьянения, трое из которых - в Рижском регионе, двое - в Земгале, а по одному - в Курземе и Латгале.

В общей сложности за различные нарушения правил дорожного движения было оформлено 364 протокола, из которых 141 - за превышение скорости.