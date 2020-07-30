Тест на Covid-19 не несет риска инфекции мозга

Неправда - утверждение неверно, доказательств нет, автор заявления лжет или неосознанно вводит в заблуждение.

Пользователь заявляет в своем посте:

"У теста на Covid-19 совершенно другая цель, чем та, в которую вы верите или чем та, о которой вам говорят. Помещение палочки очень глубоко в нос причиняет вред гематоэнцефалическому барьеру в глубине черепа. Вот почему тестирование такое болезненное! Цель этого глубокого теста - повредить гематоэнцефалический барьер и обеспечить любой инфекции прямой доступ к мозгу".

Не нужно беспокоиться о безопасности тестов. "Это невозможно", - так прокомментировала высказанные в посте опасения по поводу повреждения стенки или гематоэнцефалического барьера главный специалист Центральной лаборатории, врач лаборатории Яна Осите.

Чтобы правильно пройти тест на вирус, пациент наклоняет голову, и врач легкими вращательными движениями вставляет палочку с ватным тампоном в носовой ход. Взрослым палочка помещается на глубину от четырех до пяти сантиметров. Она должна быть вставлена так глубоко, чтобы достичь верхней части горла позади носовой полости. Осите рассказывает, что там размножается вирус. Она не отрицает, что тест вызывает у пациентов дискомфорт, но врачи специально подготовлены для его проведения и учитывают анатомические особенности пациента и предыдущие травмы носа.

Ватный тампон изготовлен из специального эластичного материала, с помощью которого невозможно повредить носовые ходы. Например, деревянными палочками проводить исследование запрещено. Однако даже при использовании деревянных палочек гематоэнцефалический барьер не может быть поврежден.

Во-первых, этот барьер нельзя достичь с помощью палочки, впереди находится кость.

Во-вторых, Осите объясняет, что было бы невозможно даже проколоть стену ватным тампоном на палочке из гибкого материала, поскольку барьер не такой хрупкий. Понадобится толстая игла, чтобы его пробить.

Также невозможно занести вирус с помощью палочки, поскольку используемая для сбора материала стерильная палочка вынимается из упаковки обработанными одноразовыми перчатками только в присутствии пациента.

В случае, если бы палочка не была стерильной, тест был бы невозможен вообще, так как палочка была бы загрязнена другими вирусами или бактериями.

Такая ложная информация распространяется пользователями Facebook не только в Латвии. Утверждение проверили также Reuters, USA Today, AFP, BBC, AP и PolitiFact и пришли к тому же выводу, что и Re:Check.

В посте также говорится, что ношение маски для лица вызывает инфекцию. Это также не является правдой. Re:Check писал об этом раньше.

Автор поста не ответила на просьбу Re:Check прокомментировать опубликованную информацию.

Вывод: палочки, используемые в тестах на Covid-19, не повреждают стенку, отделяющую спинномозговую жидкость от крови или гематоэнцефалический барьер. Анатомия человека не позволяет преодолеть этот барьер палочкой - впереди есть кость. Даже если бы это было возможно, стенка не настолько хрупкая, что может быть повреждена палочкой из эластичного материала.