Зарабатывать путешествиями на путешествия – история охотника за приключениями Нила Алексиса

Стараться не застревать в повседневной рутине и постоянно совершенствоваться как физически, так и духовно – советует всем желающим объединить туризм с работой путешественник Нил Алексис Липстов. Рутинной ежедневной работе должности руководителя производственного отдела он отдал немногим более четырех лет. Получив необходимый опыт и заложив основу своей жизни, молодой человек понял, что настало время что-то изменить. «Однажды этот комфорт начинает тормозить твой потенциал, поэтому я принял определенное решение – наслаждаться свободой и посмотреть мир. Первые поездки были не очень долгими – два-три месяца в году, но именно тогда я начал понимать, что все эти опасения и неопределенность того, что и как случится, мне подходят, потому что именно тогда я наиболее продуктивен и креативен. В один момент я осознал, что больше не могу жить без этого», – делится своими размышлениями Нил.

Энтузиазм и смарт-устройства – рабочие ресурсы, которые всегда под рукой

Самое большое преимущество сочетания работы с поездками по миру – это свобода. Но в то же время это и самый большой вызов, потому что положиться можно только на себя. «В моей жизни ничто не гарантировано и не определено. Перед последним большим путешествием по Африке тоже было много неизвестного. Я не знал, будет ли у меня еда, будут ли люди следить за моими приключениями в социальных сетях и оказывать финансовую поддержку». Сейчас работа Нила заключается в зарабатывании путешествиями на путешествия, поэтому в поездках его всегда сопровождают четыре неизменных технологических спутника – телефон, фотокамера, дрон и запасной блок питания или power-bank. «Перед поездкой я намеренно приобрел новый смартфон, чтобы обрабатывать изображения и создавать видеоклипы. В дальнейшем я рассматриваю возможность приобрести планшетный компьютер, который может стать удобным и подручным компаньоном в путешествиях с учетом специфики моей работы».

ФОТО: Пресс-фото

Чтобы ответственность и дела во время путешествия можно было разделить со смарт-устройством, оно должно быть не только мощным, но и многофункциональным. «Являясь лидером в отрасли высоких технологий, компания Huawei позаботилась обо всех тех, кто предпочитает активный и изменчивый образ жизни и увлекается путешествиями. Именно поэтому мы представили новый планшетный компьютер MatePad Pro – отличное сочетание мобильности и креативности. Легкий и тонкий, он не займет много места в туристическом рюкзаке. Кроме того, пользователи непременно оценят особенно большой экран размером 10,8 дюйма и процессор Kirin 990, который, находясь в постоянном движении, может вполне успешно заменить даже мощный компьютер», – рассказывает руководитель учебных курсов о продукции Huawei в Латвии Александр Екимов (Aleksandrs Jekimovs).