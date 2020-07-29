Зарабатывать путешествиями на путешествия – история охотника за приключениями Нила Алексиса

О том, чтобы работать и одновременно объездить весь мир, мечтает множество современных людей. Такой образ жизни не только наполняет душу впечатлениями и дарит незабываемые воспоминания, но и позволяет заработать на следующее приключение – это доказал молодой путешественник Нил Алексис Липстов (Nils Aleksis Lipstovs), который совсем недавно вернулся из восьмимесячного тура по Африке, где зарабатывал себе на жизнь, используя возможности новейших технологий. Но насколько просто объединить эти два мира и на что следует обратить внимание, принимая такой вызов?
Стараться не застревать в повседневной рутине и постоянно совершенствоваться как физически, так и духовно – советует всем желающим объединить туризм с работой путешественник Нил Алексис Липстов. Рутинной ежедневной работе должности руководителя производственного отдела он отдал немногим более четырех лет. Получив необходимый опыт и заложив основу своей жизни, молодой человек понял, что настало время что-то изменить. «Однажды этот комфорт начинает тормозить твой потенциал, поэтому я принял определенное решение – наслаждаться свободой и посмотреть мир. Первые поездки были не очень долгими – два-три месяца в году, но именно тогда я начал понимать, что все эти опасения и неопределенность того, что и как случится, мне подходят, потому что именно тогда я наиболее продуктивен и креативен. В один момент я осознал, что больше не могу жить без этого», – делится своими размышлениями Нил.
Энтузиазм и смарт-устройства – рабочие ресурсы, которые всегда под рукой
Самое большое преимущество сочетания работы с поездками по миру – это свобода. Но в то же время это и самый большой вызов, потому что положиться можно только на себя. «В моей жизни ничто не гарантировано и не определено. Перед последним большим путешествием по Африке тоже было много неизвестного. Я не знал, будет ли у меня еда, будут ли люди следить за моими приключениями в социальных сетях и оказывать финансовую поддержку». Сейчас работа Нила заключается в зарабатывании путешествиями на путешествия, поэтому в поездках его всегда сопровождают четыре неизменных технологических спутника – телефон, фотокамера, дрон и запасной блок питания или power-bank. «Перед поездкой я намеренно приобрел новый смартфон, чтобы обрабатывать изображения и создавать видеоклипы. В дальнейшем я рассматриваю возможность приобрести планшетный компьютер, который может стать удобным и подручным компаньоном в путешествиях с учетом специфики моей работы».
Чтобы ответственность и дела во время путешествия можно было разделить со смарт-устройством, оно должно быть не только мощным, но и многофункциональным. «Являясь лидером в отрасли высоких технологий, компания Huawei позаботилась обо всех тех, кто предпочитает активный и изменчивый образ жизни и увлекается путешествиями. Именно поэтому мы представили новый планшетный компьютер MatePad Pro – отличное сочетание мобильности и креативности. Легкий и тонкий, он не займет много места в туристическом рюкзаке. Кроме того, пользователи непременно оценят особенно большой экран размером 10,8 дюйма и процессор Kirin 990, который, находясь в постоянном движении, может вполне успешно заменить даже мощный компьютер», – рассказывает руководитель учебных курсов о продукции Huawei в Латвии Александр Екимов (Aleksandrs Jekimovs).
Несомненно, совмещение работы и свободного времени в наши дни стало привычной практикой, и при таком динамичном образе жизни, вмещающем в себя тысячи километров, смарт-устройства имеют особенно большое значение. С этим согласен и Нил, называющий себя альтернативным фрилансером. «Кажется, в 2014 году я впервые встретил людей, которые рассказали, что зарабатывают деньги путешествиями, и мне захотелось делать то же самое. Я начал снимать свои приключения и рассказывать о них в социальных сетях, и довольно быстро понял, что людей интересует то, что я делаю. С развитием технологий расширяются и мои возможности как пользователя – я могу делиться информацией быстрее, делать это качественнее, реализовать свои самые смелые идеи. Если ты выберешь такую жизненную стезю, возможно, кто-то над тобой посмеется или скажет, что это невозможно, но если сумеешь придумать, как это реализовать, в конце концов, те же люди пожмут тебе руку», – рассказывает молодой человек.
Технологии для революции в сфере путешествий
Манифестации идей началась с тщательного планирования, и, по словам Нила, это был хороший этап, чтобы понять: все, что произойдет в дальнейшем, будет под его личной ответственностью – требовалось расставить приоритеты, спланировать и использовать все доступные средства, в том числе время и финансы. «Я стараюсь больше зарабатывать деньги с помощью рекламных проектов, например, снимать видео о возможностях туризма в определенном городе или играть роли второго плана в других съемочных проектах. Но для моей последней поездки по Африке мне, конечно, пришлось работать больше, привлечь внимание большего количества людей и заинтересовать их», – отмечает Нил. Благодаря тому, что уже какое-то время все мы живем в онлайн-мире, и развитие технологий достигло невиданного уровня, когда стало возможным общаться, находясь в разных концах света, молодому человеку было намного проще реализовать свой замысел, чем, например, искателю приключений XIX века.
Нил советует разыгрывать в уме различные сценарии, в том числе и такие, когда что-то идет не так на уровне технологий. «Поскольку во время своих поездок я много снимаю и фотографирую, необходимо предусмотреть возможные действия на случай, если, например, пару дней придется провести на незаселенной территории, где нет электричества. Тогда я планирую взять с собой несколько дополнительных батарей и аккумуляторов, позволяющих заряжать устройства и использовать их длительное время. Возможно, это не самый удобный вариант, однако такое планирование помогает справиться с неожиданными ситуациями».
Технологический прогресс тоже не стоит на месте, и производители высокотехнологичного оборудования, осознавая потребности пользователей, предлагают все новые решения. Так, например, Huawei MatePad Pro является первым в мире планшетным компьютером, поддерживающим беспроводную зарядку, позволяющую пользоваться устройством весь день, где бы вы ни находились, а благодаря быстрой зарядке мощностью 20 Вт им можно пользоваться 3 часа после всего лишь 30-минутной подзарядки.
С учетом разнообразия потребностей, которые могут возникнуть во время путешествия, например, получения прогнозов погоды или обработки фотографий, новые планшетные компьютеры MatePad Pro уже в момент покупки оснащены магазином приложений Huawei AppGallery, предлагающим более 60 000 различных приложений. «Мобильность в сочетании с многофункциональными приложениями поднимет продуктивность труда и радость от путешествий на совершенно новый уровень. При этом все приложения, которые будут загружены из нашего магазина приложений, совместимы с устройствами Huawei, поэтому пользователи могут быть уверены, что устройство их не разочарует и обеспечит отличную производительность», – добавил А. Екимов.