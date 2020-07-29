В Литве за сутки подтверждено 16 новых случаев Covid-19, в Эстонии - пять

"16 новых случаев, по предварительным данным, два привозных, большинство - в Вильнюсском уезде, а также в Паневежском и Каунасском уездах", - рассказала BNS директор Вильнюсского департамента НЦОЗ в среду утром.

Чтобы взять под контроль ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию, правительство Литвы в среду намерено возобновить обязательное ношение масок в местах торговли, общественном транспорте и других закрытых помещениях.

В свою очередь в Эстонии за последние сутки было проанализировано 553 теста на Covid-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, пять проб дали положительный результат.

Три человека заразились в Тарту и они связаны с поставленным 24 июля диагнозом. В настоящий момент речь идет об очаге, состоящем из пяти человек. Последний из инфицированных, несмотря на распоряжение находиться в самоизоляции, еще в понедельник был в Нарве и посещал различные места — отель Inger, торговый центр Fama (в том числе, KFC, Vaba lava). Симптомы заболевания наблюдались у него на протяжении всей поездки в Нарву.

В Ида-Вирумаа добавилось два новых случая. Один из них имел вместо в кругу семьи. Что касается второго случая, положительный результат теста передвинулся из статистики за 27 июля в статистику за 28 июля (речь идет об обнародованном вчера случае заражения в кругу семьи).

По состоянию на утро 29 июля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось три пациента. На искусственной вентиляции легких никого нет. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день выписано 393 пациента, закончено 380 историй болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 926 человек. Из них истории болезни 1458 пациентов закончены (75,7%), у 468 человек (24,3%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.