Ср, 29.07.2020
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Дело Мадлен Маккейн: полиция обыскивает сад недалеко от Ганновера

ФОТО: Sipa/AFP/Scanpix

Полиция Германии в связи с делом пропавшей в 2007 году Мадлен Маккейн с утра вторника обыскивает сад недалеко от города Ганновер, сообщает Euronews.

"Могу подтвердить, что обыски проходят в связи с нашим расследованиям дела Мади Маккейн", - указала представитель прокуратуры Юлий Мейер, более подробную информацию не предоставив.

Мадлен Маккейн пропала в 2007 году из квартиры семьи в доме для отдыха в португальской деревне Прая-да-Луш во время, когда ее родители ужинали в находящемся неподалеку ресторане. Поиски британской девочки продолжались 13 лет.

Галерея: Полиция обыскивает сад недалеко от Ганновера

В этом году прокуратура Германии сообщила, что вопреки надеждам, Мадлен, скорее всего, мертва. По подозрению в ее похищении и убийстве был задержан 43-летний Кристиан Брикнер.

Ранее прокуратура сообщила, что Брикнер мог быть связан с пропажей еще двух маленьких детей. Расследуется и возможная связь немца с изнасилованием в Алгарве в 2004 году.

Спустя год после случая изнасилования в Алгарве Брикнер был осужден за изнасилование в Прая-да-Луш.

В данный момент Брикнер находится под арестом в Германии. Во время пропажи трехлетней Мадлен Брикнер находился в округе, где девочку видели последний раз, указала полиция.

Галерея: Мадлен Маккейн

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