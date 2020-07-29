В центре Риги судимая за наркотики женщина руками разорвала голубя

На место происшествия прибыл ближайший патруль Госполиции. Недалеко от места событий стражи порядка заметили и задержали возможную виновную женщину, которую доставили в участок. Кроме того, полиция получила от свидетелей видео, на котором видно, как птице отрывают голову и крыло.

Женщина призналась в убийстве голубя и указала, что выбросила его в кусты до прибытия полиции.

Задержанная - 1988 года рождения, ранее она была судима за хранение и употребление наркотических веществ.

Начат уголовный процесс по факту жестокого обращения с животным в публичном месте, что привело к его смерти. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф.

Полиция выясняет мотивы действия женщины, ей назначена психиатрическая экспертиза.