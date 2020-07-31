Они переросли Akropole! CC Nation приглашает на фестиваль - там не распивают с багажника полиции

О фестивале

В следующие выходные состоится крупнейший в Балтии автомобильный фестиваль, организованный движением CC Nation, в рамках которого будет проходить выставка лучших автомобилей Балтии, Европы и России. Также зрителей ожидают дрифт-шоу, трэк-день, офф-роуд шоу, мотокросс, а также у желающих будет возможность покататься на картингах и посетить водные аттракционы.

Фестиваль пройдет в спортивном комплексе "333", который находится недалеко от Риги. Место интересно тем, что это современная действующая трасса. На территории комплекса находятся различные трассы, кафе, песчаный пляж с водными аттракционными, детская площадка и другие развлечения для отдыхающих.

На фестивале будут представлены уникальные эксклюзивные автомобили из разных стран Балтии, Европы, а также России.

"Те машины, которые будут на фестивале, у нас по дорогам не ездят", - рассказывает Сергей Ананич.

Организаторы фестиваля также позаботились о безопасности, на территории будет находиться полиция, скорая помощь и пожарные.

Что касается ограничений, связанных с Covid-19, организатор отмечает, что с 1 августа на мероприятиях можно будет собираться до 3000 человек, но правило двух метров по-прежнему будет соблюдаться.

Мы хотим, чтобы все было культурно

Сергей Ананич решил организовать первый в таком роде в Латвии автомобильный фестиваль, чтобы показать, что такие мероприятия могут проходить культурно. Сергей рассказывает, что он против беспредела на автомобильных встречах.

"Пока мы не научимся вести себя культурно и адекватно, у нас, к сожалению, будут такие автомобильные движения как Румбула, где не ставят в счет полицию, где делают вокруг нее хороводы и пьют из багажника горячительные напитки", - говорит Сергей.

На слетах движения СС Nation есть правила и ограничения.

"Мы хотим, чтобы все было культурно", - отмечает организатор.

Сергей добавляет, что хочет сделать культурное мероприятие, на которое смогут приезжать семьи с детьми.

Если результат организации фестиваля будет положительным, то впоследствии такие фестивали будут проходить регулярно.

"Мне очень интересно, что покажет практика фестиваля. Это покажет, готовы ли люди платить за такие мероприятия", - говорит автомобильный энтузиаст.

Основатель движения CC Nation хочет привлечь внимание государства: "Мне хочется достичь цели, чтобы государство пошло нам как-то навстречу. У меня была цель сделать все культурно. Я пошел договорился с Akropole. Это все возможно. Частные компании идут навстречу.

Если мы покажем государству, что мы адекватны и мы можем себя хорошо вести, соответственно и пропадут все эти румбулы. За рубежом люди не могут себе такого позволить. Хочется поднять эти автомобильные движения на совершенно другой уровень, чтобы это все было, так как за рубежом", - говорит Сергей.

Он считает, что в Латвии есть люди, которые хотят развивать это движение. Сергей Ананич благодарен всем спонсорам, которые согласились помочь провести такое масштабное мероприятие.