Линкайтс: Сейм может принять законопроекты о реформе портов до конца года

"Как обычно, в Сейме есть три чтения. Мы оптимистично надеемся, что Сейм может принять законопроекты до конца года, и тогда 2021 год будет посвящен практической трансформации портов в общества капитала и внедрению новой модели", - сказал министр, добавив, что во второй половине следующего года, вероятно, уже можно будет наблюдать работу новых портов.

Линкайтс пояснил, что концепция новой модели управления портами основана на преобразовании административной единицы - управления порта - из производного публичного лица в компанию.

На вопрос, рассматривается ли вероятность того, что Лиепайская специальная экономическая зона все же не будет трансформирована в капитальное общество, Линкайтс ответил, что это политический вопрос.

"Я убежден, что все порты должны работать эффективно. Лиепайский порт по сути не отличается от Вентспилсского порта. Оба порта нуждаются в профессиональном руководстве, не политическом и не чиновничьем, которое будет мотивировано рационально управлять выделенными ему территориями", - сказал министр.

Он также выразил надежду на то, что самоуправления крупных портовых городов поймут, что "таких времен расцвета, какие у портов были до этого, больше не будет".

Линкайтс подчеркнул, что доходы Лиепайского и Вентспилсского портов снижаются, и он не видит, каким образом они могут вернуться на прежний уровень.

Он также пояснил, что в следующем периоде не будут доступны европейские средства для обеспечения основной деятельности портов, углубления акваторий, реконструкции причалов и решения других хозяйственных вопросов. Позиция Европейской комиссии по этому вопросу очень ясна: порты должны финансировать эти работы из своих собственных доходов, пояснил Линкайтс, добавив, что как в Лиепае, так и в Вентспилсе портовая инфраструктура не в лучшем состоянии.