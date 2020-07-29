Ср, 29.07.2020
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Беларусь сообщила о задержании боевиков иностранной частной боевой компании

ФОТО: AFP/SCANPIX

Официальное новостное агентство Беларуси БЕЛТА в среду распространило сообщение, что в ночь на среду, 29 июля, под Минском сотрудники правоохранительных органов задержали 32 боевика иностранной частной военной компании.

Более подробной информации агентство в данный момент не предоставляет.

9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы, на которых глава государства Александр Лукашенко претендует уже на шестой срок.

Несмотря на то, что ни один из принимаемых во внимание противников Лукашенко в качестве кандидатов на выборы не зарегистрирован, и, скорее всего, президент свое кресло сохранит и на этих выборах, он предупредил, что государству угрожает революция.

Кроме того, он предупредил, что Беларусь может потерять часть своей территории, вернувшись к границам 1921 года.

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