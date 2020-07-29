В Египте за "нарушение семейных ценностей" дали срок двум звездам TikTok

Еще двум женщинам в среду предстоит предстать перед судом за аналогичные преступления.

С ссылкой на широко интерпретируемые законы, власти Египта ранее выступали против танцовщиц живота и поп-звезд. Сейчас они выступают против женщин, которые стали знамениты в таких социальных сетях как Instagram и TikTok.

В понедельник суд Египта признал двух женщин виновными в "нарушении семейных ценностей" и приговорил каждую из них к двум годам тюрьмы.

Кроме того, они приговорены к штрафу в размере около 16 000 евро.

20-летняя Ханин Хосам и 22-летняя Мавада Адхам публиковали в TikTok видео с танцами, песнями и розыгрышами.

Осуждены также трое мужчин, которые помогли снять видео для TikTok. Они приговорены к такому же наказанию.

ФОТО: AFP/SCANPIX

С апреля в Египте были арестованы минимум девять молодых девушек, заработавших популярность в этой соцсети.

Власти Египта контролируют традиционные СМИ - газеты и вещательные организации, а также с помощью суда влияют на активность жителей в соцсетях. Несколько египтян посадили в тюрьму за то, что они в Twitter или на Facebook публиковали критикующее власть содержание.

Некоторые депутаты потребовали запретить TikTok, отметив, что соцсеть пропагандирует наготу и аморальность.