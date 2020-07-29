Фото ⟩ От старта до финиша за минуту: оцените новый сортировочный центр Omniva Latvija

Каждый год объем доставленных Omniva посылок растет в среднем на 40%, и потребность в более просторных помещениях закономерна. В настоящее время в новом центре логистики Omniva арендует 4600 м2, в том числе 3900 м2 занимают склад и сортировочный центр, а остальную часть помещений - офис.

Инвестировав около 350 тыс. евро, Omniva приобрела новое автоматизированное оборудование для сортировки посылок, которое, обеспечивая стабильный и непрерывный процесс сортировки, позволяет увеличить эффективность сортировки посылок на 40%.

Также новое оборудование позволяет уменьшить количество ошибок при сортировке в два раза - с 0.03% до 0.015%. Автоматизированное оборудование способно в течение часа обработать до 2500 посылок.

Посылки движутся по 80-метровой ленте со скоростью 1,6 м/с и проходят путь от старта до финиша за неполную минуту.

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"Мы гордимся тем, что можем обеспечить нашим клиентам услуги на самом высоком уровне в Латвии. Ранее сортировка посылок выполнялась вручную, поэтому мы особенно ценим тот факт, что сейчас в нашем распоряжении имеется самое современное в Латвии автоматизированное оборудование по сортировке посылок, что позволяет нашим работникам расходовать меньше ресурсов при выполнении одного и того же объема работы. Как лидер отрасли мы чувствуем себя ответственными за улучшение услуги и за то, чтобы быть примером для других предприятий отрасли", - рассказала руководитель Omniva Latvija Беате Краузе-Чеботаре.

В новом сортировочном центре Omniva наряду с автоматизированным оборудованием для сортировки введено также уникальное в Балтии решение - упоры-подушки у рамп, что обеспечивает курьерам удобные условия работы при любой погоде и значительно сокращает потери тепла из складских помещений во время погрузки и выгрузки машин.

Введены и другие технические новинки, которые позволяют курьерам тратить минимальное количество времени и энергии на погрузку и выгрузку посылок в микроавтобусы, выполняя работу за 15 минут.

Ранее аналогичные работы требовали до одного часа времени.

Переезд в новый логистический центр Green Park был обдуманным решением - анализировалось не только соответствие помещений, но и ценности и планы развития арендодателя. Новые помещения обеспечивают много преимуществ, и одно из них - развитие новых складских услуг. На складе предусмотрена отдельная зона для товаров, подлежащих растаможиванию. Важно, что рядом с Green Park расположен аэропорт, что в будущем открывает для Omniva более широкие возможности для сотрудничества с иностранными партнерами.